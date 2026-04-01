Genitori separati, in Valmarecchia mediazione familiare gratuita

Novafeltria, ascolto e percorsi educativi per trasformare la separazione in dialogo, tutelando i minori e offrendo supporto concreto ai genitori

Accompagnare le famiglie attraverso le delicate fasi della separazione e del divorzio, ponendo sempre al centro il benessere dei figli e la tenuta delle relazioni educative. È questo l’obiettivo cardine del sistema di interventi promosso dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia attraverso i propri Centri per le Famiglie, che offrono ai cittadini percorsi gratuiti di Mediazione Familiare e Consulenza Educativa.

La Mediazione Familiare: un ponte verso il futuro

La mediazione familiare è un servizio pensato per le coppie – in fase di separazione o già separate – per aiutarle a definire un nuovo progetto di vita comune e riorganizzare le relazioni familiari. Questa opportunità, distinta da altri percorsi, sostiene i genitori nel gestire le fatiche del distacco senza coinvolgere i figli nei conflitti relazionali. Il servizio promuove una comunicazione costruttiva che permetta a entrambi di restare figure centrali e attive nella crescita dei propri ragazzi.

Come funziona il servizio

L’accesso alla mediazione è gratuito, assolutamente volontario e garantisce la totale riservatezza. L'intervento è rivolto alle coppie in via di separazione e/o già separate con figli; tuttavia, quando non è possibile il coinvolgimento di entrambi i genitori, il servizio è fruibile anche da un singolo genitore che desideri essere sostenuto nelle proprie responsabilità educative.

Il percorso si articola in una serie di incontri – mediamente tra i 10 e i 12 – e non prevede la presenza dei figli. A guidare il processo è un mediatore familiare qualificato, figura professionale che aiuta i genitori a prendere decisioni condivise e a trovare accordi concreti sulla gestione della vita quotidiana dei figli, individuando soluzioni equilibrate e sostenibili.

In questo modo si dà piena applicazione ai principi della bigenitorialità introdotti dalla Legge 54/2006 e rafforzati dalla recente Riforma Cartabia, favorendo la costruzione di un piano genitoriale efficace. L’obiettivo è raggiungere un’intesa che tuteli i minori e consenta loro di crescere in un contesto sereno, mantenendo relazioni significative con entrambi i genitori.

Un servizio sempre più centrale per il territorio

I dati raccolti dall’Osservatorio Sociale per l’anno 2025 confermano l’importanza di questo presidio: sono stati seguiti 125 nuclei familiari, di cui 86 in mediazione e 39 in consulenza educativa, a testimonianza di una domanda crescente di supporto qualificato.

Un segnale chiaro di quanto le famiglie del territorio riconoscano il valore di un accompagnamento professionale capace di trasformare un momento di crisi in un’opportunità di riorganizzazione e crescita. La mediazione familiare si conferma così non solo come uno strumento di gestione del conflitto, ma come un vero investimento sul benessere delle nuove generazioni e sulla qualità delle relazioni familiari.

Il sindaco Sacchetti: “Un segnale di civiltà non lasciare soli i genitori e proteggere i bambini”

Sull'importanza di questi servizi è intervenuto il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti: “Poter contare su un servizio di mediazione familiare gratuito è un segnale di civiltà e un sostegno concreto per le nostre comunità. In momenti di forte fragilità come quelli della separazione, l'ente pubblico ha il dovere di non lasciare soli i genitori e, soprattutto, di proteggere il diritto dei bambini a vivere in un ambiente equilibrato. I dati del 2025 confermano che il Centro per le Famiglie è un punto di riferimento fondamentale, capace di offrire risposte professionali e umane alle sfide delle relazioni contemporanee”.

Informazioni e sedi

Tutti gli interventi promossi dai Centri per le Famiglie sono gratuiti e viene garantita la massima riservatezza. Per ricevere informazioni o fissare un appuntamento, è possibile rivolgersi alla sede della propria zona:

Santarcangelo di Romagna : Piazzale Esperanto, 6

Contatti: Tel. 0541 624246 – Cell. 335 8055285

Orari: lunedì e giovedì 8:30-12:30 e 15:00-18:00; mercoledì e venerdì 8:30-12:30

Novafeltria : Via Saffi, 81 (Palazzo ex Sip)

Contatti: Cell. 392 2307252

Orari: martedì 9:30-12:00

Villa Verucchio: Piazza Europa, 1 (presso Centro Civico)

Contatti: Cell. 335 8055285

Orari: due lunedì al mese, 15:00-18:00

E-mail: [email protected]