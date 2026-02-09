Geolier arriva a Riccione: il rapper napoletano si esibirà in Riviera dopo il tour negli stadi

L'idolo dei giovani ad arricchire il palinsesto di Riccione Music City 2026

Il cartellone di “Riccione Music City 2026” si arricchisce di un nuovo, straordinario appuntamento: sabato 11 luglio, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà una delle tappe più attese del “Summer Festival Tour 2026” di Geolier. Dopo il successo travolgente del nuovo album “Tutto è possibile”, uscito a gennaio, il rapper napoletano porta a Riccione uno show monumentale, consolidando il legame della città con i grandi eventi live.

Lo show di Geolier: la potenza dei grandi live nel cuore di Riccione

In attesa del colossale tour negli stadi che partirà a giugno, e che conta già tre date sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e i debutti a San Siro e all’Olimpico, Geolier annuncia oggi il “Summer Festival Tour 2026”. Tra le quattro nuove e imperdibili date estive appena svelate spicca l’appuntamento di sabato 11 luglio in piazzale Roma a Riccione, dove l’artista porterà l’energia travolgente dei suoi show in una dimensione ravvicinata nel cuore della città.

Il live per Geolier è un vero e proprio regno: sul palco l’artista fa la differenza, superandosi show dopo show e curando ogni dettaglio di performance diventate veri e propri record. Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Tutto è possibile” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il quarto album di Geolier. Il disco ha debuttato al primo posto della Classifica Album e Formati Fisici Fimi/Gfk, monopolizzando interamente la Top 10 dei singoli e i brani di tendenza su YouTube, confermando il momento di assoluta centralità del rapper napoletano nella scena musicale italiana.

Il progetto non è solo una conferma numerica ma il racconto di un percorso reale: dalla strada ai palchi più grandi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Un racconto che mette insieme mondi diversi, con la presenza di Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi, senza mai perdere coerenza.

Il progetto, infatti, nasce da una coincidenza che ha il sapore del destino: l’arrivo di un brano mai pubblicato di Pino Daniele in cui risuona una frase chiave, “tutto è possibile”. Da lì prende forma un album che racconta la crescita, il prezzo del successo, il legame con le proprie radici e il rapporto complesso con i sogni una volta realizzati. Se il disco si apre con l’eredità della leggenda della musica italiana, l’altro asse portante è rappresentato dalla presenza di 50 Cent. Quello con la star dell’hip hop non è un semplice featuring, ma l’incontro con un mito mondiale che ha segnato la formazione di Geolier, rappresentando il coronamento di un sogno atteso da sempre.

“Con l’arrivo di Geolier, ‘Riccione Music City 2026’ esprime con chiarezza la propria anima più contemporanea e dinamica – osserva l’assessore al Turismo e agli eventi, Mattia Guidi -. Il nuovo album ‘Tutto è possibile’, capace di dominare le classifiche di ascolto e di registrare numeri record sulle principali piattaforme di streaming, racconta un artista che ha ormai superato i confini nazionali. Un progetto ambizioso, arricchito da collaborazioni e riferimenti di respiro internazionale: dagli omaggi alla grande tradizione musicale di Pino Daniele fino alle contaminazioni globali che richiamano icone come 50 Cent, a conferma di una visione capace di unire radici e futuro. Non mancano inoltre featuring con artisti che oggi dominano le classifiche, come Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. Abbiamo analizzato con attenzione i target della destinazione e stiamo lavorando anche sul piano musicale e artistico per offrire contenuti di valore a ciascun segmento di pubblico strategico. Questo appuntamento si affianca infatti a nomi del calibro di Emma, Negramaro, Cocciante e Pooh, confermando una visione trasversale, capace di parlare a gusti e generazioni diverse. Appuntamenti come questo non rappresentano solo momenti di spettacolo, ma un vero volano economico per il territorio: dallo shopping alle strutture ricettive, dagli stabilimenti balneari al comparto dei servizi, garantendo una visibilità nazionale costante e un indotto concreto per l’intera città”.

Con 91 dischi di platino, 42 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube, Geolier si conferma il fenomeno musicale più eclatante degli ultimi anni. Un successo inarrestabile che, dopo aver infranto ogni record discografico e live — dai tre sold out consecutivi al Maradona di Napoli fino al tour trionfale nei palasport del 2025 — approda ora a Riccione.

Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “Per sempre”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “Geolier Live 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che è proseguito per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “Geolier Stadi 2026”, che terminerà con i 3 concerti sold out allo Stadio Maradona. Lo scorso 7 novembre ha pubblicato il singolo “Fotografia”, seguito da “081” e “Phantom” insieme a 50 Cent, pubblicato il 5 dicembre. Il 16 gennaio 2026 ha pubblicato “Tutto è possibile”, il suo quarto album.

I biglietti del concerto in piazzale Roma saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi, lunedì 9 febbraio, su TicketOne e nei punti vendita abituali.