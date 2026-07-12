Geolier conquista Riccione, migliaia di fan in piazzale Roma

Grande successo per la tappa del "Summer Festival Tour 2026"

Il cartellone di Riccione Music City ha vissuto ieri sera, sabato 11 luglio, una delle sue notti più magiche, cavalcando l’onda del clamoroso successo mediatico e artistico del fuoriclasse indiscusso della scena urban italiana: Geolier. Un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione comunale di Riccione va a tutti i turisti che hanno scelto di essere presenti, arrivando da diverse regioni d’Italia per vivere questa serata straordinaria, e a tutte le forze dell’ordine per avere garantito lo svolgimento del concerto in completa armonia.

I segnali di un evento memorabile c’erano tutti. Fin dalle prime ore di uscita della data riccionese, il concerto aveva riscontrato un grandissimo interesse, arrivando a radunare una folla immensa a poche ore dall’inizio, in paziente attesa sul lungomare in attesa dell’apertura di piazzale Roma.

Geolier è salito sul palco di piazzale Roma con la sicurezza e il carisma che lo hanno reso il protagonista assoluto delle classifiche nazionali. Forte di un palmarès impressionante che conta ben 91 dischi di platino e 42 dischi d’oro, il rapper napoletano ha regalato a Riccione una tappa indimenticabile del suo acclamato “Summer Festival Tour 2026”, dopo lo straordinario successo delle date di Milano, Roma e Napoli.

Lo spettacolo è stato travolgente che ha conquistato tutto il pubblico, un perfetto equilibrio tra potenza sonora e impatto visivo. Al centro della scaletta i brani del nuovo disco “Tutto è possibile”, cantati a squarciagola da una piazza vibrante. Tra ritmi urban incalzanti e momenti di grande spettacolo, Geolier ha confermato il suo straordinario momento d’oro, lasciando un ricordo indelebile nell’estate di Riccione.

Rinvio a data da destinarsi per il concerto di Dutch Nazari

Il concerto di Dutch Nazari, in programma questa mattina alle ore 5:15 nell’ambito della rassegna Albe in controluce, è rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nel corso della notte, i temporali che hanno interessato il territorio hanno reso impraticabile l’area della spiaggia destinata all’evento, impedendo l’allestimento tecnico necessario allo svolgimento del live.

La decisione di rinviare il concerto è stata assunta d’intesa con l’agenzia dell’artista, dopo aver monitorato fino all’ultimo l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e aver constatato l’impossibilità di realizzare l’allestimento tecnico necessario in condizioni di sicurezza. La nuova data del concerto sarà riprogrammata e comunicata prossimamente.