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Geolier conquista Riccione, migliaia di fan in piazzale Roma

Grande successo per la tappa del "Summer Festival Tour 2026"

A cura di Michela Alessi Redazione
12 luglio 2026 10:29
Geolier conquista Riccione, migliaia di fan in piazzale Roma -
Riccione
Attualità
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Il cartellone di Riccione Music City ha vissuto ieri sera, sabato 11 luglio, una delle sue notti più magiche, cavalcando l’onda del clamoroso successo mediatico e artistico del fuoriclasse indiscusso della scena urban italiana: Geolier. Un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione comunale di Riccione va a tutti i turisti che hanno scelto di essere presenti, arrivando da diverse regioni d’Italia per vivere questa serata straordinaria, e a tutte le forze dell’ordine per avere garantito lo svolgimento del concerto in completa armonia.

I segnali di un evento memorabile c’erano tutti. Fin dalle prime ore di uscita della data riccionese, il concerto aveva riscontrato un grandissimo interesse, arrivando a radunare una folla immensa a poche ore dall’inizio, in paziente attesa sul lungomare in attesa dell’apertura di piazzale Roma.

Geolier è salito sul palco di piazzale Roma con la sicurezza e il carisma che lo hanno reso il protagonista assoluto delle classifiche nazionali. Forte di un palmarès impressionante che conta ben 91 dischi di platino e 42 dischi d’oro, il rapper napoletano ha regalato a Riccione una tappa indimenticabile del suo acclamato “Summer Festival Tour 2026”, dopo lo straordinario successo delle date di Milano, Roma e Napoli.

Lo spettacolo è stato travolgente che ha conquistato tutto il pubblico, un perfetto equilibrio tra potenza sonora e impatto visivo. Al centro della scaletta i brani del nuovo disco “Tutto è possibile”, cantati a squarciagola da una piazza vibrante. Tra ritmi urban incalzanti e momenti di grande spettacolo, Geolier ha confermato il suo straordinario momento d’oro, lasciando un ricordo indelebile nell’estate di Riccione.

Rinvio a data da destinarsi per il concerto di Dutch Nazari

Il concerto di Dutch Nazari, in programma questa mattina alle ore 5:15 nell’ambito della rassegna Albe in controluce, è rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nel corso della notte, i temporali che hanno interessato il territorio hanno reso impraticabile l’area della spiaggia destinata all’evento, impedendo l’allestimento tecnico necessario allo svolgimento del live.

La decisione di rinviare il concerto è stata assunta d’intesa con l’agenzia dell’artista, dopo aver monitorato fino all’ultimo l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e aver constatato l’impossibilità di realizzare l’allestimento tecnico necessario in condizioni di sicurezza. La nuova data del concerto sarà riprogrammata e comunicata prossimamente.


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