Geolier e lo scrittore Nicola Lagioia tra i protagonisti del weekend riccionese: gli eventi

Proseguono gli appuntamenti e le proiezioni di Italian Global Series

Un fine settimana all’insegna della musica, del cinema e delle serie tv, della cultura, dell'arte, della storia, dell’intrattenimento per bambini, della riflessione civile e delle tradizioni del mare: Riccione si prepara a vivere giorni ricchi di appuntamenti rivolti a un pubblico ampio e trasversale. Tra i protagonisti del weekend spiccano grandi nomi della scena nazionale e internazionale come Geolier, David Boreanaz e Richard Gadd, insieme a scrittori, artisti e ospiti d’eccezione, in un calendario che animerà piazze, spiagge e luoghi simbolo della città con eventi capaci di coniugare spettacolo, cultura e partecipazione.

Laboratori in spiaggia, burattini a Spontricciolo, Topolino al Club Family Hotel Riccione Village: il 9 luglio

“Storia e storie in spiaggia” prosegue oggi pomeriggio, giovedì 9 luglio (ore 17:30) alla spiaggia 127, con i laboratori a tema storico e archeologico per bambini dai 5 ai 13 anni a cura del Museo del Territorio di Riccione.

È festa per i bambini anche al Club Family Hotel Riccione Village, nell’ambito delle iniziative di “Italian Global Series”: oggi pomeriggio, giovedì 9 luglio alle 14:30, appuntamento con “Kids & Toons”, l’animazione per i più piccoli, e “Disney Junior Cinema Club”, l’evento, condotto da Topolino tra quiz, indovinelli, canzoni e la magia dei personaggi Disney.

“Pane, Burro e Burattini”, la rassegna diffusa di teatro di figura e animazione, prosegue questa sera, giovedì 9 luglio alle 21:30, in piazza Spontricciolo (viale Saluzzo 7/1) con lo spettacolo “Arlecchino coto e stracoto d’amor” della compagnia Baraca e Boratì. Al centro della trama c’è l’amore tormentato tra Arlecchino e Colombina, ostacolato dal padre di lei, Pantalone. A complicare le cose ci si mette anche il vanitoso Capitano Spaccamonti che, alleatosi con una strega, tenta di stregare Colombina per sposarla. Tra incantesimi, inganni e immancabili bastonate, toccherà a Gioppino smascherare il piano malvagio e salvare il sogno d’amore dei due giovani (al termine della serata, verrà offerta una merenda a tutti i bambini).

Gli appuntamenti e le proiezioni di Italian Global Series

Fino all’11 luglio proseguono a Riccione gli appuntamenti di “Italian Global Series”, la manifestazione internazionale interamente dedicata alle serie televisive, tra proiezioni, incontri e iniziative per scoprire da vicino l’universo delle produzioni televisive accompagnati dai più celebri addetti ai lavori.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano gli incontri con David Boreanaz, Richard Gadd, Stefania Spampinato, Natasha Lyonne, Álvaro Rico e Sergio Canovas, Hernán Caffiero, John Hannah e Simon Delaney, oltre agli eventi speciali dedicati ai 30 anni di “Un posto al sole”, l’incontro con i giurati Igs 2026 e la consegna del Premio Maximo Best Director – Drama 2025 a Lisa Mulcahy.

All’interno della sezione “Midnight screening” – le proiezioni speciali a mezzanotte sulla spiaggia libera di piazzale San Martino – questa sera, giovedì 9 luglio, è in programma “Alien: pianeta Terra”, stagione 1, quinto episodio: “Nello spazio, nessuno”. Venerdì 10 luglio si prosegue alla stessa ora con il primo episodio della stagione 3 di “House of the Dragon”: “Salt and Sea, Fire and Blood”.

Un fitto programma di appuntamenti per il pubblico a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto da effettuarsi online sul sito: https://italianglobalseriesfestival.it/

L’arte della navigazione antica: il 10 luglio in piazzetta Dante Tosi

Proseguono gli appuntamenti gratuiti organizzati dall’Anmi gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione in piazzetta Dante Tosi, volti a valorizzare la storia locale e la conoscenza dell’universo marittimo nella suggestiva cornice delle barche ormeggiate nel porto. Al centro dell’incontro di venerdì 10 luglio, alle ore 21:15, ci saranno le rotte storiche, nel corso di un appuntamento dedicato a stelle, venti e all’arte della navigazione antica a cura dell’ammiraglio Angelo Mainardi.

La tappa del “Summer Festival Tour 2026” di Geolier

Sabato 11 luglio a “Riccione Music City” arriva Geolier con la tappa del suo acclamato “Summer Festival Tour 2026”. Il fuoriclasse della scena urban italiana, protagonista assoluto delle classifiche, porterà in piazzale Roma uno show travolgente con i brani del nuovo disco “Tutto è possibile”. Il tour estivo, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, rappresenta l’occasione ideale per ascoltare dal vivo il quarto album di Geolier, pubblicato lo scorso gennaio per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il disco ha debuttato direttamente al primo posto della Classifica Album Fimi/Gfk e ha monopolizzato la Top 10 dei singoli, confermando il ruolo centrale del rapper nella cultura musicale italiana. Il progetto mette insieme mondi diversi ed eterogenei, unendo la storica eredità della musica d’autore partenopea a una narrazione che affronta la crescita, il prezzo del successo e il legame profondo con le proprie radici (ingresso a pagamento, biglietti disponibili sulla piattaforma TicketOne, apertura cancelli alle ore 18, inizio concerto alle ore 21).

Sabato 11 luglio, al porto di Riccione, si terrà l’iniziativa “Insieme sul Mare – Un’esperienza speciale per famiglie speciali”, organizzata dall’associazione Dade e il Delfino Magico ODV insieme all’A.S.D. Martin Pescatore e all'associazione Amici del Porto “Buon Vicinato”. L’evento coinvolgerà 20 imbarcazioni della marineria locale per offrire a venti famiglie con bambini con disabilità un’uscita in barca da diporto di circa due ore, a partire dalle 9:30.

Dutch Nazari alle “Albe in controluce”: il 12 luglio alla spiaggia libera del Marano

Domenica 12 luglio (ore 5:15, spiaggia libera del Marano compresa tra le zone 132 e 134) Dutch Nazari arriva a Riccione con una data speciale del tour “Guarda l’estate amore mio”, organizzato da Antenna Music Factory, legato al suo ultimo album “Guarda le luci amore mio” uscito per Woodworm. Cantautore tra i più originali della scena italiana, Dutch Nazari ha costruito negli anni una cifra stilistica riconoscibile, in equilibrio tra canzone d’autore e attitudine rap, capace di unire scrittura letteraria, ironia e osservazione del quotidiano. I suoi brani si muovono tra dimensione intima e sguardo sociale, intrecciando esperienze personali e riflessioni più ampie sul presente. Il suo ultimo lavoro conferma questa direzione: una scrittura che parte dal dettaglio, da immagini e frammenti di vita quotidiana, per aprirsi a un racconto più universale, in cui convivono leggerezza e profondità, disincanto e sensibilità narrativa (ingresso libero).

Nicola Lagioia e la storia della letteratura in un’ora

Domenica 12 luglio alle ore 21:15, la rassegna “Senza fine – Parole e libri sotto lune e stelle di Riccione” ospiterà lo scrittore Nicola Lagioia con il suo monologo intitolato “Presto saprò chi sono. La storia della letteratura in un’ora”. L'autore accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia della letteratura e il potere dei racconti, mostrando come le grandi opere continuino a parlare al nostro tempo. Un percorso che si propone come un'importante occasione di confronto e approfondimento culturale, aperta a tutti i cittadini e agli ospiti della città.

