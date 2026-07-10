Geolier in concerto a Riccione: ultimi biglietti disponibili

Sabato 11 luglio il rapper sarà protagonista in piazzale Roma per il Summer Festival Tour 2026

Tutto pronto a Riccione per accogliere il fuoriclasse della scena urban italiana: sabato 11 luglio piazzale Roma ospiterà Geolier per una delle tappe più calde e attese del suo acclamato “Summer Festival Tour 2026”.



Fin dalle prime ore di annuncio della data riccionese, l’evento ha registrato un interesse straordinario da parte dei fan e oggi la corsa al biglietto si avvia verso il definitivo sold out, con una manciata di ultimissimi posti unici ancora disponibili sulla piattaforma TicketOne.it.



Il cartellone di Riccione Music City si appresta così a vivere uno dei suoi momenti più attesi, cavalcando l’onda del clamoroso successo mediatico e artistico del fuoriclasse del momento. Geolier, protagonista indiscusso e assoluto di tutte le classifiche musicali, porterà sul palco della riviera uno show travolgente, dove presenterà dal vivo i brani del suo nuovo e apprezzatissimo disco “Tutto è possibile”.



E mentre l’attesa sale in città, si ricordano alcune informazioni utili per vivere al meglio il concerto.

I cancelli dell’arena e i relativi varchi di sicurezza apriranno a partire dalle ore 18. Coloro che arriveranno a Riccione il giorno stesso del concerto potranno godersi la spiaggia e la città prima di entrare in arena. Un afflusso scaglionato a ridosso dell’apertura permetterà di evitare lunghe e faticose attese sotto il sole.



Tutti coloro che arriveranno a Riccione a bordo dei treni o tramite il servizio Metromare potranno raggiungere piazzale Roma comodamente a piedi imboccando il sottopasso di viale Ceccarini in direzione mare fino a raggiungere la location dell’evento. Per chi arriverà in auto, si consiglia di parcheggiare nella zona a monte della ferrovia: parcheggio multipiano della stazione (viale XIX ottobre), parcheggio Salvatori (viale dei Mille), parcheggio Volta (viale Cortemaggiore), parcheggio piazzale Vittime delle Foibe, parcheggio ex Fornace (viale Einaudi) e piazza Unità. I parcheggi indicati si trovano a un massimo di circa 10 minuti a piedi da piazzale Roma.

All’interno dell’arena saranno aperti dei punti ristoro a disposizione del pubblico. Si raccomanda di consumare i propri cibi e bevande all’esterno dell’arena utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti posizionati intorno al perimetro dell’arena.

Ai varchi d’accesso saranno attivi controlli di sicurezza. Per evitare rallentamenti o il ritiro di oggetti personali, si ricorda che all’interno dell’arena è severamente vietato introdurre: materiali potenzialmente pericolosi (lattine, oggetti di metallo e bottiglie o bicchieri di vetro, contenitori pressurizzati: (bombolette spray di qualsiasi genere inclusi repellenti o deodoranti), ingombri e supporti (ombrelli, aste rigide per bandiere e gli immancabili selfie stick) attrezzi di qualsiasi genere, materiali esplosivi (fuochi d’artificio, petardi o qualsiasi tipo di materiale pirotecnico) e bagagli voluminosi (valigie, caschi da moto e borse o zaini di grandi dimensioni).



