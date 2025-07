Geria lascia il Rimini Calcio: squadra di giovani, Colombi a rischio

L'ex dg sarà responsabile del settore giovanile rosanero

Giuseppe Geria lascia Rimini per andare a Palermo, dove ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile. Oggi Geria è al Grand Hotel di Rimini per il Gran Galà del Calciomercato, non ha rilasciato interviste e dichiarazioni ufficiali, ma ha confermato in via informale il trasferimento a Palermo.

Ribadendo quanto anticipato da Geria in un'intervista al Corriere Romagna alla vigilia dei playoff, l'area tecnica del Rimini, per le ragioni legate al Salary Cap che entrerà in vigore il prossimo anno (con sanzioni dall'anno successivo), dovrà allestire una rosa più economica, puntando sui giovani. E arrivano i primi spifferi: la permanenza del portiere Colombi è fortemente a rischio. Anche per l'allenatore si è dovuta fare una scelta più low-cost, ma la soluzione interna, la coppia D'Alesio-Biavati, ha convinto più di altre candidature. Il Rimini crede fortemente nelle qualità di allenatore e vice.