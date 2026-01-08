Gestione dei Lupi, verso il decreto. Spinelli incontra il ministro Pichetto Fratin

La senatrice di Fratelli d'Italia: "Decreto pronto, ora il passaggio in Conferenza Stato-Regioni"

Prosegue in Senato il confronto sulla gestione del lupo. La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli ha incontrato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il sottosegretario Claudio Barbaro per fare il punto sull’iter del decreto dedicato al tema.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito che il provvedimento è pronto e che manca solo l’ultimo passaggio formale, rappresentato dalla Conferenza Stato-Regioni, necessario per la sua definitiva adozione. Spinelli ha inoltre sottolineato l’importanza di un monitoraggio più puntuale e scientificamente fondato degli avvistamenti, evidenziando la necessità di dati aggiornati e attendibili sulla consistenza numerica della popolazione di lupi, per evitare allarmismi e rispondere in modo efficace alle preoccupazioni dei territori.

La senatrice ha ribadito come la gestione del lupo debba basarsi su un approccio equilibrato, capace di coniugare la tutela della biodiversità con la sicurezza delle comunità locali e la salvaguardia delle attività produttive. L’impegno, ha concluso, è quello di seguire con attenzione l’evoluzione del provvedimento affinché si arrivi rapidamente a strumenti normativi efficaci e condivisi.