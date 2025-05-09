Gestione emergenze, It Alert ma non solo: ecco Alert System per la sicurezza della Valmarecchia

Il nuovo sistema Alert System avvisa gratuitamente i cittadini su emergenze e allerte meteo

Presentato pubblicamente ieri (giovedì 8 maggio) a Santarcangelo il nuovo sistema di allertamento locale di Protezione civile Alert System, completamente gratuito per la cittadinanza, acquistato dall’Unione di Comuni Valmarecchia e messo a disposizione di tutti i Comuni della vallata.

Dopo il saluto introduttivo del sindaco Filippo Sacchetti, il nuovo sistema di allertamento è stato presentato dal consulente dell’Ufficio unico intercomunale di Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Pietro Cucci, prima della prova generale di Alert System con i presenti in sala.

Alert System rappresenta un’ulteriore opportunità informativa rispetto al sistema nazionale It Alert, al sito regionale Allerta Emilia-Romagna e agli strumenti già adottati dal Comune, ha spiegato Pietro Cucci: sarà utilizzato solo per allerte meteo significative e altre emergenze in corso, con l’obiettivo di diventare il principale canale di comunicazione con la popolazione in questo genere di situazioni.

Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30. È possibile anche scaricare gratuitamente l’app dedicata, disponibile sui principali store: l’app è una piattaforma di comunicazione dove è possibile trovare i numeri utili, le norme di comportamento in caso di eventi meteorologici estremi e numerose altre informazioni.

In caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, Alert System consentirà all’Amministrazione comunale di avvisare tempestivamente i cittadini attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Se il cittadino non risponde alla prima telefonata, questa viene ripetuta due volte a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: se non si riesce comunque a rispondere, è possibile richiamare il numero dedicato.

Per l’iscrizione al servizio di allertamento telefonico, dopo aver compilato l’apposito modulo online occorre verificare il proprio numero rispondendo alla chiamata proveniente dallo 06/888222888: una voce registrata fornirà il codice di verifica da inserire nello spazio dedicato per completare la registrazione. Il numero di Alert System per il Comune di Santarcangelo di Romagna è 0541/0560017: è consigliato salvarlo in rubrica per non ignorare erroneamente le possibili chiamate di emergenza.

Per ricevere anche notifiche di allertamento sullo smartphone, invece, è possibile scaricare dallo store l’app “Alert System”. Una volta aperta l’app, occorre selezionare l’ente “Comune di Santarcangelo di Romagna”, inserire il proprio numero di cellulare, spuntare l’informativa per i dati personali e cliccare sul pulsante “Salva”. In questo caso, il codice di verifica inviato tramite sms dovrà essere inserito nello spazio dedicato dell’app per completare la registrazione.

“Il nuovo sistema di allertamento è uno strumento necessario per far fronte a situazioni di emergenza ormai purtroppo sempre più frequenti. – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – “Santarcangelo ha dovuto imparare ad affrontare i nuovi eventi meteorologici estremi già nel 2015, ma nei dieci anni intercorsi da allora sono state attuate una serie di misure straordinarie di messa in sicurezza del territorio di cui oggi possiamo osservare i benefici”.

“Nel frattempo, sono stati adottati strumenti sempre nuovi di prevenzione e informazione, fino all’alluvione del 2023. La frequenza e l’intensità di questi eventi costringono tutti, amministrazioni e cittadini, a organizzarsi sempre meglio, e in questo contesto è fondamentale una comunicazione affidabile e veloce: l’adozione di Alert System va in questa direzione – conclude il sindaco – segnando un punto d’innovazione per il quale ci tengo a ringraziare l’Ufficio unico intercomunale di Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia”.