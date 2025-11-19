Gestione rifiuti, Maiolo si conferma per il 2024 "Comune riciclone"

Il comune dell'entroterra riminese premiato per minor quantitativo di rifiuto urbano tra i comuni sotto i 5000 abitanti

Si è tenuta questa mattina (mercoledì 19 novembre), presso L’Auditorium Filla a Bologna, la XVIII Edizione di "Ecoforum – Comuni Ricicloni dell’Emilia-Romagna", l’evento organizzato da Legambiente per discutere con gli attori protagonisti di economia circolare, smaltimento rifiuti e recupero di materie prime. Per l'occasione sono stati presentati i dati della XVIII edizione di Comuni Ricicloni, presentati da Paola Fagioli di Legambiente Emilia-Romagna. Il dossier come ogni anno esamina la gestione dei rifiuti nei Comuni della regione, partendo dai dati forniti da Arpae e dai questionari somministrati ai Comuni stessi da Legambiente. In questo dossier i dati raccolti fanno riferimento all’anno 2024. In Emilia Romagna, considerando i comuni sotto i 5000 abitanti, Maiolo si conferma "comune riciclone" per minor quantitativo di rifiuto urbano, precedendo Civitella di Romagna e Borghi nella speciale graduatoria. Maiolo è l'unico comune riminese a entrare in uno dei podi nelle varie categorie prese in considerazione nel dossier.