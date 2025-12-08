Gestire il dolore: a Rimini l'incontro dell'Ordine dei fisioterapisti

La giornata ha richiamato numerosi professionisti ed è stata caratterizzata da un importante confronto multiprofessionale

Si è svolto sabato a Rimini l’evento formativo “La gestione del dolore: focus in fisioterapia”, organizzato in occasione dell’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dedicata all’approvazione del bilancio e alla condivisione delle linee strategiche dell’Ente.

La giornata ha richiamato numerosi professionisti ed è stata caratterizzata da un importante confronto multiprofessionale sul tema della gestione del dolore, affrontato nei suoi diversi aspetti clinici, psicologici, riabilitativi e sociali. Un approccio che, come sottolineato più volte nel corso dei lavori, rappresenta oggi un requisito indispensabile nella presa in carico del paziente.

Il programma ha visto alternarsi figure di grande esperienza: dagli specialisti in medicina del dolore e neurochirurgia ai fisioterapisti esperti nel trattamento del dolore e nelle neuroscienze cliniche. Spazio anche agli aspetti reumatologici, alle dimensioni psicologiche del dolore e a un focus dedicato all’età pediatrica.

Ciò che ha reso la giornata particolarmente significativa è stato il contributo corale e sinergico tra professionisti appartenenti a discipline diverse – psicologi, medici specialisti e fisioterapisti – uniti dall’obiettivo comune di migliorare la qualità delle cure e condividere conoscenze e competenze. Un dialogo che l’Ordine considera essenziale per sviluppare percorsi innovativi e sostenibili a beneficio dei cittadini.

“Questa collaborazione rappresenta esattamente la direzione della nostra mission istituzionale: tutelare la salute dei cittadini e promuovere la professione di fisioterapista, che soprattutto oggi è una Professione d’aiuto di cui c’è davvero bisogno”, ha affermato il presidente dell’Ordine, dottor Valerio Barbari, aprendo i lavori dell’Assemblea.

La parte formativa dell’incontro ha preceduto l’Assemblea degli Iscritti, durante la quale sono stati presentati e approvati il bilancio e le attività svolte nell’ultimo anno, riaffermando l’impegno dell’Ordine nel rafforzare la qualità professionale, il lavoro in rete e la tutela dei cittadini. L’evento odierno conferma ancora una volta il ruolo della fisioterapia all’interno dei percorsi di gestione del dolore e il valore aggiunto di un approccio integrato, capace di mettere al centro la persona e la complessità della sua esperienza di malattia.