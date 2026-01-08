Ghiaccio e neve davanti alle scuole di Rimini Nord: Potere al Popolo, "Comune dimentica bambini e pedoni"

"Ottima la gestione delle strade, ma poca attenzione per le categorie più deboli: bambini, pedoni e ciclisti"

La sezione di Rimini di Potere al Popolo segnala criticità, dopo la nevicata del 6 gennaio, in alcuni plessi della zona di Rimini Nord: la Scuola dell'infanzia "Il Galeone" e le Primarie Flavia Casadei e Margherita Zoebeli. Sottolineata la correttezza, secondo il parere di Potere al Popolo, della decisione di tenere aperte le scuole, a lasciare perplessità è la situazione all'ingresso dei plessi sopracitati: "Dopo la gelata della notte, ad accogliere i bambini ancora ghiaccio e neve, un'evidente pericolo per i bambini ed i lavoratori della scuola".

Foto: Potere al Popolo sez. di Rimini 1/3 Successivo »

"E questa situazione - attacca Potere al Popolo - è estesa ad altri plessi del Comune di Rimini oltre che a tutti i marciapiedi ed alle ciclabili del territorio. Se è stata ottima la gestione delle strade così non è stato per le categorie più deboli, bambini, pedoni, ciclisti. L'attenzione alle piccole cose, che non danno lustro, che non portano soldi sono aspetti di cui chiediamo fortemente al comune di rendere conto".