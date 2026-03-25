Giacobazzi porta in scena un’osteria teatrale: show sold out a Riccione

A Riccione apre “Osteria Giacobazzi”: il 2 aprile al Palazzo dei Congressi la comicità si serve a tavola

Giovedì 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Riccione, va in scena “Osteria Giacobazzi”, lo spettacolo che trasforma il palco in una vera e propria locanda conviviale, animata da tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti in tempo reale agli ospiti, che accomodati direttamente sulla scena, mangiano e bevono diventando parte integrante dello show. Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere, dove Giuseppe Giacobazzi, alla guida di una brigata straordinaria, garantisce oltre due ore di risate ininterrotte. Uno spettacolo che sta riscuotendo grande successo, con i biglietti per il PalaRiccione in via di esaurimento.

“Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso – garantiscono gli organizzatori –. Questa non è solo un’osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso, è come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana. Non ci saranno fantasmi dell’opera, costumi d’epoca, abiti da sera, smoking o cravatte. No signori e signore. Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico dalla loro osteria, coadiuvati dalla musica dei cuochi musicisti, i Masa, dalle cameriere cantanti Margherita e Marta, da Biccio, disturbatore seriale, da Alberto Caiazza e ospiti a sorpresa che potrebbero cambiare ogni sera. Il bello di quest’osteria è che non sai mai chi potrebbe passarti il sale”.

Per chi è in vena di ridere a crepapelle e ascoltare buona musica, senza i formalismi del teatro, “Osteria Giacobazzi” rappresenta il posto ideale, con la possibilità concreta di ritrovarsi sul palco proprio insieme a Giuseppe Giacobazzi.