Giacopetti entra e segna: ma l'Ars et Labor acciuffa il pari con il Pietracuta (1-1)

L'attaccante entra e segna, ma poi pareggia Piccioni

Pietracuta - Ars et Labor 1-1

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Mani, Cevoli, Pasolini, Giocondi (22' st Capicchioni), Zannoni, Osayande (45' st Valli Casadei), Lazzari, Bernardi (36' st Giacopetti). A disp.: Pazzini, Sapori, Valentini, Proverbio, Angelini, Balducci. All.: Zanini.

ARS ET LABOR: Luciani, Iglio, Mazzali, L.Mazza, Dall'Ara, Casella, Carbonaro, Malivojevic (25' st Piccioni), Moretti, Cozzari, Senigagliesi. A disp.: Romagnoli, Occhi, Rossi, M.Chazarreta, Stoskovic, Alcalde, J.Chazarreta, Mambelli. All.: Parlato.

ARBITRO: Marongiu di Sassari.

RETI: 40' st Giacopetti, 44' st Piccioni.

AMMONITI: Zannoni, Casella.

SANTARCANGELO Il Pietracuta sfiora l'impresa dell'andata, quando espugnò il Mazza 1-0, ma viene beffato all'89'. Gara equilibrata nel primo tempo, con una sola occasione in avvio, quando una girata di Moretti coglie la parte alta della traversa. A inizio ripresa Zannoni non riesce a coordinarsi su assist di Lazzari, poi al 65' Carbonaro sfiora il bersaglio su punizione: il tiro a giro termina di poco a lato, alla sinistra del portiere Amici. La ripresa si gioca su ritmi più alti, con il Pietracuta attento a non concedere spazi. All'81' sugli sviluppi di un angolo, Senigagliesi appoggia a Carbonaro, il cui tiro è impreciso. Zanini lancia Giacopetti, che appena entrato fa sognare il Pietracuta: l'attaccante riceve da Zannoni e batte con mestiere il portiere Luciani. L'Ars et Labor reagisce e trova il pari sull'asse Carbonaro-Piccioni: cross del primo da destra e girata vincente dell'attaccante ex Rimini e Santarcangelo. Nel recupero Dall'Ara in scivolata calcia alto dall'area piccola del Pietracuta, ma per i ragazzi di Zanini la sconfitta sarebbe stata punizione ingiusta. L'Ars et Labor con questo pari vede allontanarsi l'incredibile rimonta sul Mezzolara, che regola 4-0 il fanalino di coda Solarolo. In classifica il Mezzolara è ora a +6 sui ferraresi.