Giallo nel vicentino: donna trovata in una pozza di sangue

Le sue condizioni sono gravissime

Questa mattina (giovedì 4 dicembre) una donna è stata trovata in una pozza di sangue, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all’esterno della palazzina in cui vive con il marito e il figlio. I primi a intervenire sul posto sono stati i sanitari del Suem 118, allertati dai vicini dopo aver notato la situazione. La donna è stata subito trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo quanto riferito dai soccorritori, sono stati loro stessi ad avvisare le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’accaduto né sulle condizioni della donna, ma gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.