Gianfranco Angelucci racconta Federico Fellini: focus sui costumi dei film del regista

Il ciclo proseguirà poi con approfondimenti dedicati alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile)

Prosegue alla Cineteca di Rimini il ciclo di incontri “Federico Fellini e i mestieri del cinema”, condotto da Gianfranco Angelucci, dedicato alle arti e alle professionalità che rendono possibile la magia del cinema.

Dopo l’appuntamento inaugurale sulla sceneggiatura, il secondo incontro, in programma martedì 31 marzo, sarà dedicato a “Costumi e Trucco”, elementi fondamentali nella costruzione dell’identità visiva dei personaggi. Fin dalla sua prima apparizione sullo schermo, ogni dettaglio (un abito, un colore, una linea del volto) contribuisce a fissarne l’immagine nell’immaginario collettivo.

Attraverso esempi tratti dal cinema di Federico Fellini, l’incontro mostrerà come il lavoro del costumista e del reparto trucco sia strettamente legato alla visione del regista, diventando parte integrante del racconto e della sua forza evocativa.

Il ciclo proseguirà poi con approfondimenti dedicati alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile).

Tutti gli incontri, della durata di circa un’ora e mezza, saranno accompagnati da immagini, clip, fotografie e materiali d’archivio, offrendo al pubblico un viaggio affascinante nei segreti della Settima Arte. Un’occasione per scoprire da vicino i mestieri del cinema e comprendere come, dietro ogni film, si intreccino competenze, visioni e arti diverse.