Gianluca Gotto a Rimini, successo al Parco degli Artisti: seconda data dopo il sold out

Grande partecipazione per il talk “Questione di Karma”: lo scrittore torna sul palco il 23 giugno

Grande successo per la prima serata riminese di Gianluca Gotto al Parco degli Artisti di Rimini, andata in scena lunedì 22 giugno davanti a un pubblico numeroso dopo il rapidissimo sold out registrato nei giorni precedenti. Visto l'entusiasmo e la forte richiesta di partecipazione, lo scrittore e divulgatore tornerà sul palco anche questa sera, martedì 23 giugno, per una seconda data del talk “Questione di Karma”.

Lo spettacolo affronta temi legati alla crescita personale e alla consapevolezza, partendo dall'idea che il dolore sia inevitabile ma che la sofferenza possa essere superata attraverso scelte più consapevoli. Attraverso racconti, esperienze personali e momenti di riflessione, Gotto accompagna il pubblico in un percorso che tocca argomenti come senso di colpa, perdono, cambiamento e karma familiare.



"Il Karma in Occidente è considerato in modo erroneo" racconta Gianluca Gotto ai nostri microfoni "cioè: 'io quello che faccio mi torna indietro'. Non è così. Il Karma indica che dove ci troviamo a questo punto della nostra vita. è esattamente dove dovevamo trovarci. Dipende da tutto dalle azioni che facciamo nella nostra vita. Il Karma" continua " ci insegna che noi spesso soffriamo perché ci siamo abituati ad essere un certo tipo di persona. Però poi ci dice che se è vero che ognuno di noi ha una traiettoria che può cambiare e costruire, è anche vero che ognuno di noi viene al mondo in una traiettoria karmica che è quella dei nostri genitori".



Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista a Gianluca Gotto di Riccardo Valentini

Tra gli autori più letti in Italia nel settore della crescita personale, con oltre 1,5 milioni di copie vendute, Gotto continua a richiamare migliaia di persone nei suoi eventi dal vivo."Non è la prima volta che mi capita di ascoltarlo e condivido con lui parte di ciò che ha spiegato nei precedenti libri" racconta una spettatrice. "Ho scoperto i suoi libri da un anno" racconta un'altra signora "ha un modo di parlare che ti prende. E' un mondo particolare". "L'ho conosciuto attraverso i suoi libri" dice un'altra spettatrice "vorrei ritrovare me stessa ed abbandonare il materialismo".

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Al termine della serata è previsto anche il tradizionale firmacopie, con la possibilità di acquistare in anteprima il suo nuovo libro "Ci basterà mangiare il vento".



