Ginnastica Riccione Academy ottava in A1: finale scudetto nel mirino

Tra assenze e ritorni in gara, le ginnaste della Perla Verde brillano a Modena e Biella e guardano con fiducia alla terza prova di Terni

Dopo le prime due prove del campionato di A1 di Ginnastica Artistica Femminile, la Ginnastica Riccione Academy è ottava in classifica generale, in virtù del decimo posto conquistato a Modena, in formazione rimaneggiata, e del settimo piazzamento centrato lo scorso fine settimana a Biella. Nel mirino del club della Perla Verde, al suo terzo anno di fila nella massima serie, le Final Eight di Bergamo che assegneranno lo scudetto.

“Il bilancio delle prime due prove è molto soddisfacente, le ragazze sono state bravissime – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Abbiamo affrontato la prima prova, a Modena, con qualche difficoltà dovuta all’assenza del nostro prestito straniero Alba Petisco e alle condizioni non ottimali della nostra atleta italiana di punta, Rebecca Aiello, che, reduce da una distorsione alla caviglia, si è potuta esibire solo alle parallele. Nonostante tutto le ragazze hanno chiuso a quota 147, un buon punteggio che ci è valso il decimo posto e che rappresenta un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro portato avanti in palestra dal nostro staff tecnico. Amelia Mettifogo ha superato i 50 punti all-around, e anche Sofia Brocchi e Adriana Poesio hanno fatto una gara importante.

A Biella Rebecca Aiello, seppur non ancora al massimo della condizione, è tornata a gareggiare in tutti e quattro gli attrezzi, superando i 51 punti all-around e mettendosi in evidenza con una meravigliosa parallela da 13.600, quinta miglior parallela di giornata, dietro atlete di caratura mondiale. Ottima anche la parallela di Alba Petisco: 13.550, settima miglior parallela di giornata. Purtroppo la nazionale spagnola ha potuto gareggiare solo su un attrezzo a causa di un problema alla caviglia accusato negli Stati Uniti. Amelia Mettifogo è cresciuta ancora (51 punti all-around e 12.900 al corpo libero, tra i migliori di giornata, ndr), e Sofia Brocchi e Adriana Poesio sono state protagoniste di due bellissimi corpi liberi. Superlative le quattro coreografiche montate per le nostre ginnaste dalla coreografa internazionale Alisée Dal Santo”.

La terza e ultima prova sarà a Terni il 17 e 18 aprile. “Speriamo in quell’occasione di avere le nostre atlete tutte in forma e di qualificarci per le Final Eight, in calendario il 15 e 16 maggio a Bergamo”.

Non solo A1. La Ginnastica Riccione Academy sta ottenendo risultati eccellenti anche nelle gare riservate alle Allieve Gold.

“Adesso a Riccione abbiamo un team di allenatori di altissimo livello, che stanno lavorando molto bene – aggiunge Poesio -. E le soddisfazioni stanno arrivando non solo dalle gare Silver, che ci vedono ogni week end su tutti i podi, ma anche da quelle riservate alle Allieve Gold. Continua il percorso di crescita di Miruna Scopet (Allieva 5) e Margherita Cantelli (Allieva 4). Miruna nell’ultima gara ha ottenuto il punteggio più alto alla parallela, mentre Margherita si è distinta per una meravigliosa esecuzione alla trave. Sofia Caltagirone (Allieva 2) a Cesena si è classificata seconda di giornata su una ventina di bambine, laureandosi vicecampionessa regionale con il miglior punteggio alle parallele e ai cinghietti”.