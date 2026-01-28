Ginnastica Riccione Academy, ufficializzata la squadra che farà il campionato di A1

È il l terzo di fila per la società del presidente Francesco Poesio

La Ginnastica Riccione Academy a un mese dalla prima tappa, in calendario il 27 e 28 febbraio a Modena, ufficializza la squadra che parteciperà al campionato di A1 2026, il terzo di fila per la società del presidente Francesco Poesio, che dopo aver centrato la storica promozione nella massima serie nel maggio 2023, ha ottenuto un eccezionale sesto posto nel campionato d’esordio e un comunque eccellente ottavo posto in un 2025 caratterizzato per la squadra della Perla Verde dall’infortunio della sua atleta di punta, la campionessa olimpica russa Victorija Listunova (oro a Tokyo 2020).

La capitana della squadra sarà anche nel 2026 Adriana Poesio, prodotto della “cantera” riccionese. Insieme a lei l’azzurra Rebecca Aiello, Sofia Brocchi, i neoacquisti Amelia Mettifogo e Alba Petisco, e Gaia Mariotti (riserva). Amelia Mettifogo proviene dalla CSB Bollate ed è vicecampionessa italiana alla specialità Corpo Libero. Alba Petisco, che l’1 febbraio compirà 23 anni, è la ginnasta di punta della nazionale spagnola: argento individuale All-Around e bronzo al Corpo Libero ai Campionati Europei 2025 di Lipsia; ai Mondiali disputati lo scorso ottobre a Jakarta si è confermata tra le prime dieci ginnaste al mondo.

“L’ossatura della squadra è sempre composta da Adriana, Rebecca e Sofia – spiega il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Amelia si è inserita nel gruppo già dalla scorsa estate: è un’atleta di livello nazionale. Siamo felici di poter portare come riserva una ginnasta del nostro vivaio come Gaia, che sono sicuro all’occorrenza riuscirà a ben figurare. Alba è una ginnasta di livello mondiale; oltre ad essere molto esperta e tecnicamente valida, è, da buona spagnola, una persona molto grintosa ed empatica. E questo è un valore aggiunto per un team come il nostro. Le sue sono caratteristiche che si sposano al meglio con la nostra mentalità”.

Dopo gli ottimi risultati dei primi due anni, quale sarà l’obiettivo per il campionato 2026? “Il campionato di A1 è sempre più difficile, con il livello delle ginnaste che si alza anno dopo anno – risponde Poesio -. Il primo obiettivo della Ginnastica Riccione Academy sarà quello di preservare la categoria, il secondo è migliorarsi cercando di arrivare il più in alto possibile”.