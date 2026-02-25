Ginnastica Riccione per il terzo anno gareggia in A1: "Futuro? Vorremmo lottare per vincere"

L’amministrazione comunale annuncia l’avvio dei lavori di ampliamento della palestra di viale Abruzzi entro la primavera

Continuare a stupire e consolidare la presenza nel campionato di massima serie della ginnastica italiana. È questo lo spirito con cui la Ginnastica Riccione Academy si affaccia al suo terzo campionato consecutivo di Serie A1, al via il 27 e 28 febbraio con la prima tappa in programma al PalaPanini di Modena.

La presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico si è svolta questa mattina al Palazzo del Turismo di Riccione alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore allo Sport Simone Imola.

“Siamo orgogliosi dei successi e del percorso intrapreso dalla Ginnastica Riccione Academy che, con impegno e dedizione, hanno portato in alto il nome della nostra città nel panorama nazionale della ginnastica – hanno sottolineato la sindaca Angelini e l’assessore Imola –. In questo contesto cogliamo l’occasione per annunciare che entro la primavera partiranno i lavori di riqualificazione e ampliamento della palestra di viale Abruzzi che diventerà così un polo sempre più attrattivo per la ginnastica, sia a livello nazionale che internazionale. Sostenere le eccellenze sportive del territorio e i loro progetti significa investire sul futuro dei giovani e della nostra città. Lo sport è un valore educativo e sociale fondamentale, oltre che un elemento identitario per la nostra città. Auguriamo alle atlete e allo staff di Ginnastica Riccione Academy una stagione sportiva ricca di soddisfazioni e di crescita sia individuale che di squadra”.

Dopo la storica promozione conquistata nel 2023, la società, guidata dal presidente Francesco Poesio, ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo nella massima serie della ginnastica artistica femminile italiana, centrando un sesto posto al debutto e un ottavo nella stagione successiva. Risultati che testimoniano solidità e ambizione per un club giovane, ma già capace di competere ai vertici nazionali.

La squadra riparte dalle sue certezze: confermata la capitana Adriana Poesio, insieme all’azzurra Rebecca Aiello e a Sofia Brocchi, colonne di un gruppo che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per compattezza e qualità tecnica. Il volto internazionale è quello di Alba Petisco, ginnasta di punta della nazionale spagnola, arrivata quest’anno come prestito straniero per alzare ulteriormente il tasso tecnico della formazione riccionese. Dalla Csb Bollate approda invece Amelia Mettifogo, giovane atleta pronta a mettersi in luce in un contesto di alto livello. Completano il roster, nel ruolo di riserve, Angela Guerzoni e Gaia Mariotti. Dello staff tecnico fanno parte Nicolò Lerda, Vera Bronova e Lorenzo Mulitze, a cui si affianca il team sanitario e scientifico composto dal medico sociale Eraldo Berardi, dalla fisioterapista Alessandra Andreozzi e dal biologo nutrizionista sportivo Roberto Ceci. Durante la conferenza stampa è stata presentata la sponsorship tecnica pluriennale con due brand d’eccellenza del mondo sportivo e della ginnastica: Freddy per l'abbigliamento e Gymbody per i body da gara.

Con un mix di esperienza, giovani talenti e un innesto internazionale di qualità, la Ginnastica Riccione Academy si presenta ai nastri di partenza con entusiasmo e ambizione, determinata a scrivere un’altra pagina importante della sua giovane storia sportiva.

“Ringrazio tutto lo staff, i collaboratori, i sostenitori e gli sponsor per l’impegno, la dedizione e la costanza con la quale si dedicano quotidianamente alla nostra attività – ha dichiarato il presidente di Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio –. Adesso guardiamo a questa nuova sfida con emozione ma anche con tanta concentrazione e determinazione con l’obiettivo in futuro di arrivare a conquistare lo scudetto della Serie A1 e portare Riccione sul gradino più alto del podio”.

Il calendario del Campionato nazionale Serie A1

L’esordio delle ragazze riccionesi nel massimo campionato andrà in scena al PalaPanini di Modena, venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Le tappe della regular season toccheranno poi Biella (13-14 marzo), Terni (17-18 aprile), per concludersi con la Final Eight di Bergamo, in programma il 15 e 16 maggio, che assegnerà lo scudetto con la formula in stile finale olimpica.