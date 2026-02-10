Gioacchino Volpe, incontro alla Baldini per il 150° anniversario

Santarcangelo ricorda lo storico

Il 16 febbraio 2026 ricorre il 150° anniversario della nascita di Gioacchino Volpe, nato a Paganica (L’Aquila) il 16 febbraio 1876: per celebrare questa ricorrenza anche a Santarcangelo, dove lo storico morì il 1° ottobre 1971, sabato 21 febbraio alla Baldini si svolgerà un incontro dedicato a Volpe e al fondo conservato proprio dalla biblioteca di Santarcangelo.

Alle ore 17 la sala Baldini ospiterà la relazione del professor Giovanni Belardelli, “Gioacchino Volpe e noi”, che presenterà al pubblico la figura dello storico. A seguire, il giornalista Gianni Scipione Rossi introdurrà la presentazione degli atti del convegno “Gioacchino Volpe nell’Italia Repubblicana”, organizzato dall’Istituto abruzzese per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea il 14 e 15 dicembre 2023 a L’Aquila.

Sul volume contenente gli atti del convegno – pubblicato dall’editore Rubbettino nel 2025 a cura degli stessi Belardelli e Rossi – si confronteranno il professor Roberto Balzani e il dottor Federico Mazzei. In conclusione, la direttrice facente funzione della Baldini, Simona Lombardini, offrirà ai presenti un aggiornamento in merito all’archivio di Gioacchino Volpe custodito presso la biblioteca santarcangiolese.

L’iniziativa “Gioacchino Volpe nel 150° anniversario della nascita. La storia, gli atti del convegno 2023 e l’archivio santarcangiolese” è realizzata da Fondazione Culture Santarcangelo e biblioteca Baldini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 18/2000. Ingresso libero fino a esaurimento posti.