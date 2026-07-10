Gioco delle "tre campanelle": quattro denunciati in due giorni a Rimini

Doppio intervento in borghese tra Marina Centro e Bellariva: sequestrati il tavolino da gioco, l'attrezzatura e 100 euro ritenuti provento dell'attività illecita

Quattro persone sono state denunciate a piede libero dalla Polizia Locale nell'arco di due serate consecutive, nell'ambito dei servizi di contrasto al gioco delle "tre campanelle" condotti in borghese dagli agenti sul litorale. Per tutti è scattata, come previsto in questi casi, la denuncia per il reato di esercizio di gioco d'azzardo in concorso.

Il primo intervento risale alla serata di lunedì 6 luglio - quando la squadra di Polizia Giudiziaria, impegnata in un servizio di pattugliamento in abiti civili a Marina Centro, ha individuato in via Vespucci un gruppo di persone che proponeva il gioco delle tre palline ai passanti. Al momento del blitz gli agenti sono riusciti a fermare solo uno dei partecipanti, mentre gli altri componenti del gruppo si sono dati alla fuga disperdendosi nella zona. La persona fermata è stata identificata e successivamente denunciata.

La sera seguente, martedì 7, è stata la squadra del Nucleo Sicurezza Urbana, anch'essa operante in borghese, a intervenire a Bellariva, in via Regina Margherita, dove un gruppo di persone proponeva lo stesso gioco ai turisti in transito. In questo caso l'intervento degli agenti ha permesso di bloccare tre persone, tutte sottoposte a foto segnalamento. Al termine degli accertamenti sono state anch'esse denunciate a piede libero per lo stesso reato. Nel corso di quest’ultima operazione sono stati sequestrati il materiale e l'attrezzatura utilizzati per il gioco, insieme a 100 euro rinvenuti sul tavolino di fortuna al momento del controllo, ritenuti provento dell'attività illecita.



