Gioenzo Renzi, 40 anni di attività politica: il sindaco Sadegholvaad omaggia "il rivale"

Nel maggio 1985 entrò per la prima volta in consiglio comunale a Rimini

Nel maggio 1985 Gioenzo Renzi, oggi capogruppo di Fratelli d'Italia, entrava per la prima volta in consiglio comunale, votato da 463 cittadini. Sono quarant'anni di attività politica per il noto esponente della destra riminese, omaggiato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che scrive: "Non è un mistero che con Renzi ci dividano tantissime cose e altrettante visioni della vita e della politica. Ma ho sempre avuto rispetto per Gioenzo, per la sua passione politica, per la sua capacità di lavoro, anche per l'abilità con cui a volte ti insidia nel merito".

Renzi, evidenzia il sindaco, è un consigliere che"in 40 anni di attività sui banchi dell'assise comunale ha sempre saputo interpretare con impegno il difficile e delicato ruolo che assegnano leggi e regolamenti ma soprattutto la propria coscienza".

Al consigliere vanno gli auguri del sindaco, ai quali si aggiunge un"buon lavoro a tutti i consiglieri comunali di Rimini e di Italia".