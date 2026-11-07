Scuola Rimini Giorgia e Giancarlo, due studenti del Malatesta protagonisti alla sfida tra scuole alberghiere di tutta Europa

Gli studenti dell'Alberghiero di Rimini protagonisti alla 39ª edizione dell'AEHT Annual Conference and Competitions, a Ferrara

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” di Rimini hanno tenuto alto il tricolore alla 39ª edizione dell'AEHT Annual Conference and Competitions (Association Européenne des Écoles d'Hôtellerie et de Tourisme), la più prestigiosa rete continentale che unisce le scuole alberghiere e turistiche d'Europa e oltre. La manifestazione, tenutasi dal 2 al 7 novembre 2026 presso l’Istituto “Vergani-Navarra” di Ferrara, ha segnato un pregevole successo per i ragazzi riminesi in gara tra 502 studenti provenienti da 24 Paesi. L'esperienza in team internazionali e interamente in lingua inglese ha premiato il talento e l'impegno di Giancarlo Clemente e Giorgia Cirillo. Nella categoria Strategic Thinking, riservata all'indirizzo di Accoglienza Turistica, lo studente Giancarlo Clemente (classe V A) ha infatti conquistato la medaglia di bronzo. In veste di Team Leader del gruppo internazionale Marketing&Revenue 4Hospitality-Leading Solutions, composto da studenti provenienti da Italia, Croazia, Lettonia e Olanda, Giancarlo ha guidato la squadra lavorando e comunicando esclusivamente in lingua inglese nell'elaborazione di un piano di consulenza strategica per il rilancio di una struttura alberghiera. L'intervento ha riguardato il rebranding, il restyling del sito e un'approfondita analisi degli indici di revenue. Sostenuto da una buona padronanza dell'inglese, da una spiccata maturità professionale e da una forte capacità di gestione di un team multiculturale, lo studente del Malatesta ha convinto la giuria internazionale. Applausi a scena aperta anche per Giorgia Cirillo (classe IV B, indirizzo Sala-Bar e Vendita). Impegnata nella serratissima Cocktail Competition, la studentessa ha lavorato in stretta sinergia con un’allieva austriaca in un team internazionale condotto interamente in lingua inglese, dimostrandosi estremamente professionale, competente e dotata di grandi abilità tecniche e comunicative. "Giorgia ha rappresentato la scuola in modo esemplare, distinguendosi per spirito critico, tecnica impeccabile e passione, dimostrando come la preparazione dell'istituto riminese sia pienamente competitiva ai massimi livelli europei", sottolineano con soddisfazione dall'Istituto.

Orgoglio e soddisfazione sono stati espressi dal Dirigente Scolastico Sabina Fortunati: "Un bellissimo risultato che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità scolastica e l'intera città di Rimini. Vedere i nostri ragazzi confrontarsi e cooperare in lingua inglese all'interno di team internazionali, guidare colleghi europei e raggiungere vertici come il podio di Giancarlo e la prestazione maiuscola di Giorgia dimostra il valore del percorso formativo che offriamo. Questi studenti rappresentano il futuro della vocazione turistica della Riviera Romagnola, capaci di portare la cultura dell'accoglienza riminese in una dimensione globale. Un plauso di cuore va a loro per la dedizione e la maturità dimostrate, e un sentito ringraziamento al team dei docenti Michelagnoli, Clivio, Panzera, Sposato e Grosso, che con professionalità e passione quotidiana hanno guidato, preparato e supportato i ragazzi in questa indimenticabile avventura".