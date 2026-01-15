Giorgini gol alla Mihajlovic, Renzetti paratutto: Novafeltria, colpaccio a Reno (0-1)

Nel recupero della 1a giornata di ritorno, meritata vittoria dell'undici allenato da Mancini

Reno - Novafeltria 0-1

RENO: Palermo, Gabelli, Argelli (16' st Kena), Prati, Corrado (9' st Bottini), Alberi, Cobrescu, Bolognesi, Quarta, De Rose, Muratori (16' st Andrini). A disp.: Lenzi, Taroni, Salimbeni, Massa, Giordano, Mazzavillani. All.: Benedetti.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Carbonara, A.Pavani (19' st Guerra), Medici, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (29' st Camara), Castellani, Frihat (40' st Ciccioni), Astolfi (22' st Galli). A disp.: Olivieri, Tamagnini, Tani. All.: Mancini.

ARBITRO: Corneti di Bologna

RETE: 12' pt Giorgini.

AMMONITI: A.Pavani, Gabelli, Frihat, Medici, Renzetti.

RENO Nel recupero della 1a giornata di ritorno, il Novafeltria, nonostante le assenze dell'ultimo minuto di Nucci e Canini per un attacco influenzale, espugna con merito il campo della Reno. La squadra di Mancini ha tenuto in mano il pallino del gioco per lunghi tratti, schiacciando la Reno nella propria metà campo, riuscendo a sbloccare in avvio il risultato. Giorgini, alla seconda rete consecutiva in soli 4 giorni, ha deciso il match con un gol capolavoro, calciando di potenza una punizione dalla lunga distanza, sui cui Palermo non ha potuto fare nulla. La Reno ha reagito sfruttando una miglior fisicità, ma sulla sua strada ha trovato un superlativo Renzetti, che con una parata prodigiosa per frazione, ha mantenuto la porta inviolata. Nel finale, con maggiori spazi, Galli ha sfiorato per due volte il bis, ma prima è stato fermato da Palermo, poi ha calciato a lato. Da segnalare anche un gol annullato per dubbio fuorigioco a Frihat. Il Novafeltria è ora terzo con 32 punti, a -3 dalla Savignanese e a -4 dal Misano capolista, con un punto di vantaggio sulla coppia Stella e Bakia, che però ha una partita in meno, avendo riposato domenica scorsa. È comunque una stagione memorabile per la squadra gialloblù, che sta valorizzando i tanti giocatori usciti dal vivaio. E la rinascita di Giorgini, sempre più protagonista, è un altro capitolo esaltante di questo campionato.