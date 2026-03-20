Giornata del Rene 2026: a Novafeltria screening gratuiti e prevenzione

Il 21 marzo punto accoglienza con controlli gratuiti e medici nefrologi dell’Ausl Romagna

Nell'ambito della Giornata Mondiale del Rene 2026, sabato 21 marzo, dalle ore 8:30 alle ore12:30, l'Ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria ospiterà nell'atrio un punto accoglienza.

Il personale di Nefrologia e Dialisi dell'ambito di Rimini dell'Ausl Romagna, in collaborazione con Croce Verde Novafeltria, AIDO (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e Aned, offrirà screening gratuiti, tra cui il controllo della pressione arteriosa, e colloqui con medici nefrologi per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie renali.

L'iniziativa ha l'obiettivo di informare la cittadinanza sull'importanza della salute renale e della donazione di organi, tessuti e cellule.