Prevenire le malattie del rene: a Novafeltria e Rimini tornano le giornate con screening gratuiti

Gli appuntamenti agli ospedali Infermi e Sacra Famiglia

Si celebra il 12 marzo l’edizione 2026 della Giornata Mondiale del Rene, una campagna globale dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza della salute renale, con il patrocinio della Società Italiana di Nefrologia e della Fondazione Italiana del Rene. Anche quest’anno l’Ausl della Romagna, in particolare le Unità Operative di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali di Ravenna e di Rimini, aderisce a quest’iniziativa che mira a promuovere comportamenti preventivi, aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio, diffondere l’importanza di stili di vita salutari e di semplici esami di laboratorio, fondamentali per identificare precocemente le malattie renali o per ridurne l’evoluzione, e fornire informazioni su come vivere con tali patologie.

Le iniziative a Rimini e Novafeltria

A Rimini giovedì 12 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nell'atrio antistante la Radiologia dell'Ospedale Infermi di Rimini (Scala A) l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi insieme alla Associazione Nazionale Emodializzati (Aned) e alla Associazione Italiana Donatori di Organi (Aido) organizza un punto di accoglienza dove sarà distribuito materiale informativo e sarà possibile eseguire uno stick urinario, misurare la pressione arteriosa e avere un breve colloquio con un nefrologo.

Sabato 21 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nell’atrio dell'Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria allestimento di un punto accoglienza con la presenza del personale della Unità Operativa di Nefrologia e dialisi di Rimini, della Croce Verde, dell’Aned e dell’Aido: sarà distribuito materiale informativo e sarà possibile eseguire uno stick urinario, misurare la pressione arteriosa e avere un breve colloquio con un nefrologo.

A Novafeltria la mattina di sabato 28 marzo, nell’Aula magna della Scuola superiore, è stato organizzato un 'progetto scuola', un incontro informativo con gli studenti sulle malattie renali e sull'importanza della donazione d'organo, con testimonianze di pazienti trapiantati oltre che interventi da parte di medici nefrologi, anestesisti e rappresentanti di Aned e Aido.