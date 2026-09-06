Il Rimini vince al Neri, ma il Novafeltria esce a testa alta: finisce 2 a 0

Apre le marcature nel primo tempo Cicarevic, Mancini fallisce la palla del pareggio, nel recupero bis di Zannoni

Rimini - Novafeltria 2-0

RIMINI: Roberto, Fabbri, Magnanini, Nava, De Angelis, Maggioli, Carlini (13' st Moricoli), Nisi (25' st Zannoni), Carmona (13' st Piazze), Cicarevic (44' st Vitucci), Bertani (32' st Malavasi). A disp.: Pollini, Pasquini, Bellavista, Carnesecchi. All.: Gadda.

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, Carbonara (44' st T.Pavani), Nucci, Renzi, Giacobbi (35' st Astolfi), Vernazzaro (26' st Parma), Castellani, Frihat (12' st Giacomini), Mancini, Galli (1' st Cecchetti). A disp.: Tani, Giannini, Marani, Tamagnini. All.: M.Mancini.

ARBITRO: Catapano di Torino.

RETI: 27' pt Cicarevic, 46' st Zannoni.

RIMINI Il Rimini rispecchia il pronostico, vince la prima al Neri e manda un avviso all'Imolese, impegnata questa sera (ore 20) nel posticipo con il Santarcangelo. I biancorossi regolano 2 a 0 un Novafeltria coraggioso, che ha tenuto bene al Neri, dopo qualche minuto di comprensibile impaccio (ed emozione). Il Rimini ha scelto il 4-3-3 con i due fantasisti, Carlini e Cicarevic, a supportare Carmona, il Novafeltria ha schierato il mobile Frihat in attacco al posto del centravanti Giacomini, ma Vernazzaro ha giocato comunque, arretrando a centrocampo, in luogo di Cecchetti.

Subito un brivido a firma Carmona, con un tiro a lato su assist di Fabbri, poi il Novafeltria riesce a farsi vedere, grazie alle geometrie di Giacobbi e a una buona spinta dei terzini Carbonara e Guerra. Il Rimini fa valere esperienza e maggior fisicità. Al 21' Bertani sfiora di testa il gol su angolo, al 27' Cicarevic la sblocca, sfruttando l'assist al bacio di Fabbri. La squadra di ospite però non molla: al 30' Frihat serve un'invitante pallone rasoterra che attraversa l'aria piccola, senza incontrare deviazioni. Al 38' Magnanini serve a rimorchio Cicarevic, piattone debole, blocca Balducci. Al 41' ancora biancorossi pericolosi sui calci piazzati: è Maggioli di testa a non inquadrare la porta.

Nella ripresa il Novafeltria inserisce il giovane Cecchetti, che dopo il gol al Castenaso si mette ancora in evidenza. La squadra ospite, che bissa le difficoltà di inizio primo tempo anche nei primi minuti della ripresa, ha un'ottima reazione e al 56' sfiora il pari con una splendida azione orchestrata da Carbonara, rifinita da Guerra per Mancini, che a tu per tu col portiere calcia alto. La partita è ancora viva, Nisi prova a scuotere i suoi e al 67' Balducci deve mettere i pugni per opporsi al tiro dalla lunga distanza. Al 72' è ancora Bertani a sfiorare il gol di testa su calcio d'angolo. È poi Zannoni, ex Pietracuta, a farsi vedere dalle parti di Balducci. Il Novafeltria, che ha disputato una gara coraggiosa, paga dazio al gran dispendio di energia, ma ha ancora la forza di farsi vedere in avanti. All'83' Guerra e Mancini confezionano una prima occasione, il neo entrato Astolfi calcia di prima intenzione, ma il diagonale è largo. All'86' ancora Mancini per Astolfi che serve Giacomini, Roberto fa buona guardia. Nel finale il Rimini torna all'attacco: Balducci fa un miracolo su Cicarevic, al 91' Zannoni la chiude in mischia. Il Rimini fa valere forza ed esperienza, ma il Novafeltria ha messo in mostra un impianto di gioco collaudato, ha avuto coraggio e sfrontatezza. E il 2-0 nel finale ha punito eccessivamente i gialloblù di mister Mancini.

"Era una partita particolare, la prima in casa dopo più di un anno. C'era grande aspettativa. Siamo contenti per i tre punti, ma non abbiamo fatto una grande partita. E nella ripresa abbiamo rischiato un paio di volte. Ma mettiamo comunque in cassaforte questa vittoria. Comunque qualcosa di positivo, oltre al risultato, c'è. Abbiamo faticato a vincere i duelli: il Novafeltria è una squadra brevilinea, veloce, tecnicamente ha qualche giocatore discreto", le parole di Massimo Gadda al termine dell'incontro.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Gadda (all. Rimini)

In casa Novafeltria c'è comunque soddisfazione, nonostante la sconfitta, per la buona prestazione in casa del Rimini: "Il risultato è giusto, chi fa gol ha ragione. Secondo me il primo tempo siamo stati un po' troppo frenetici, ho messo i tre attaccanti perché mancando Piva, mi servivano tre centrocampisti di palleggio e tre attaccanti per ripartire, ma non riuscivamo a mettere palle tra le linee e ripartire. Nel secondo tempo ho fatto un cambio apparentemente più difensivo, ma siamo andati benissimo. Poi c'è la forza dell'avversario", così l'allenatore Massimo Mancini.