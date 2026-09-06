Malore in spiaggia, muore turista a Bellaria Igea Marina

La donna aveva 87 anni ed era tedesca

Ancora un decesso sulle spiagge riminesi. A perdere la vita questa mattina (domenica 6 settembre) è stata una 87enne turista di nazionalità tedesca. I fatti sono avvenuti al bagno 14 di Bellaria Igea Marina, intorno alle 10.45. La donna ha accusato un malore mentre passeggiava in acqua. I marinai di salvataggio sono intervenuti prontamente, allertando anche il 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto.