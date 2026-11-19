Giornata Mondiale della Pesca, a Rimini un incontro dedicato alla dignità dei lavoratori del mare

Sabato 21 novembre al Mercato Ittico la marineria riminese si riunisce nel segno del messaggio “Vedere, proteggere, restare vicini”

Sabato 21 Novembre 2026, alle ore 12:00, presso il Mercato Ittico di Rimini (Via Fratelli Leurini n.1/Via Sinistra del Porto), l’iniziativa di incontro della marineria riminese dedicato alla Giornata Mondiale della Pesca.

Il messaggio ufficiale 2026 dell’Apostolato del Mare, diffuso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è dedicato al tema: "Vedere, proteggere, restare vicini":

Vedere la persona : Chi lavora in mare non deve essere considerato un semplice numero, un costo commerciale o manodopera in una catena di approvvigionamento. Lo sguardo deve includere anche chi vive e lavora nell'ombra, come le donne che lavorano il pescato, le famiglie che affrontano la lontananza e i pescatori migranti più vulnerabili;

Proteggere la vita : È fondamentale garantire imbarcazioni sicure, contratti equi, tutele contro gli abusi e la salvaguardia dell'ambiente marino. Dietro ogni pesce che arriva sulle nostre tavole c'è la fatica e la vita di un essere umano;

Restare vicini: Un appello alle comunità e alle Chiese locali affinché nessun lavoratore del mare venga lasciato solo, promuovendo dignità, giustizia e prossimità.

Per l’occasione verrà sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Cooperativa Lavoratori del Mare, il Comune di Rimini, MARE Società Cooperativa e altri soggetti con il fine di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni con il Progetto FishNoWaste, approvato e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Italia/Croazia e mirato alla «Riduzione e gestione dei rifiuti nei porti di pesca del Mare Adriatico per promuovere la pesca sostenibile», di cui la Cooperativa Lavoratori del Mare è Partner e che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione dei pescatori della marineria riminese a questo importante impegno ambientale. All’iniziativa è prevista la presenza delle Autorità civili, religiose e militari.