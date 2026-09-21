Giornata Mondiale dell’Alzheimer: a Rimini un incontro gratuito tra prevenzione e Memory Training

Mercoledì 23 settembre al Nodo Sud Monte un pomeriggio aperto alla cittadinanza con informazioni sulla demenza e presentazione dei servizi territoriali

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, mercoledì 23 settembre dalle ore 16 alle 19, presso il Nodo Sud Monte (Via Bidente, 1), ospiterà un incontro informativo ed esperienziale gratuito e aperto a tutta la cittadinanza dedicato alla salute, alla prevenzione e al sostegno di chi affronta disturbi cognitivi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, offrire strumenti concreti di supporto e presentare la rete dei servizi territoriali dedicati al benessere della persona e dei familiari.

Nel corso del pomeriggio saranno presentati i Nodi Territoriali di Salute (NoTe/S) e i servizi dedicati alla comunità, insieme alle attività e ai servizi promossi da A.S.P. Valloni Marecchia e dall’Associazione Alzheimer Rimini. A seguire, è previsto un momento di informazione e psicoeducazione sulla demenza, per approfondire la conoscenza della patologia, dei fattori di rischio e delle possibili strategie di prevenzione. Il programma si concluderà con una simulazione pratica di Memory Training, una sessione esperienziale guidata della durata di circa un’ora, pensata per mostrare concretamente come sia possibile allenare e stimolare le funzioni cognitive.

L'evento è promosso dai Nodi Territoriali di Salute di Rimini in collaborazione con A.S.P. Valloni Marecchia e Associazione Alzheimer Rimini.