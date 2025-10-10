Giovane pusher in bicicletta incontra un acquirente sotto gli occhi dei Carabinieri: arrestato

Il 18enne è stato fermato a Miramare

Un 18enne di nazionalità albanese è stato arrestato nel pomeriggio di ieri (giovedì 9 maggio), a Miramare, per l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato intercettato mentre era in sella alla sua bicicletta, in zona lungomare. A insospettire i Carabinieri sono state le sue frequenti soste. Una volta visto il 18enne avvicinarsi a un ragazzo per consegnargli qualcosa, gli operatori sono intervenuti, recuperando l'involucro, che conteneva cocaina. Con sé il 18enne aveva 100 euro, somma ritenuta provento di spaccio. È così scattato l'arresto, mentre l'altra persona è stata segnalata in prefettura quale assuntore di stupefacenti.