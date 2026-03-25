Giovani alle scoperte delle tradizioni agricole: Riviera ed entroterra insieme per turismo esperienziale

Cuore dell’iniziativa è il “Villaggio degli Spaventapasseri”, un percorso che coinvolge scuole, associazioni, aziende agricole e operatori turistici

Prende forma tra la Riviera e l’entroterra romagnolo un nuovo modello di turismo, basato su esperienze autentiche, territorio e relazioni. A promuoverlo è Giorgio Magi, che a Misano Adriatico lancia un progetto capace di mettere in rete turismo, agricoltura e sport.

Cuore dell’iniziativa è il “Villaggio degli Spaventapasseri”, un percorso che coinvolge scuole, associazioni, aziende agricole e operatori turistici, collegando Misano Adriatico a San Giovanni in Marignano in un’unica proposta integrata.

Accanto a questo prende forma anche un progetto più ampio, la rete “Emilia Romagna Responsabile”, pensata per sviluppare itinerari esperienziali lungo tutto il territorio regionale, da San Giovanni fino a Piacenza, valorizzando borghi, campagne ed eccellenze locali.

Determinante la collaborazione tra realtà del territorio: dal Presidente di Conflavoro Rimini Corrado Della Vista e Misano Manuela Tonini, fino all’azienda Gabrielli Eccellenza Romagnola, che porterà il salume “Grigione di San Leo”, e a Tour Event Organization Srl, che ha programmato quattro eventi sportivi tra Pasqua e metà giugno.

Eventi che porteranno in Riviera giovani da tutta Italia, contribuendo a rafforzare il progetto e a creare un collegamento diretto tra sport, territorio e comunità.

Proprio i ragazzi saranno i protagonisti delle attività: dalla costruzione degli spaventapasseri alla partecipazione alla vita nei campi, fino ai momenti di condivisione con le realtà locali. Un modo concreto per riscoprire il valore delle esperienze vissute e delle relazioni dirette.

Il progetto si sviluppa tra Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, all’interno di un contesto agricolo reale, dove vengono proposte attività legate alla terra, ai mestieri tradizionali e alla convivialità, con il coinvolgimento anche delle famiglie e dei turisti.

Tra le iniziative in fase di avvio anche l’Agri Bus, un collegamento esperienziale tra Riviera ed entroterra, e percorsi legati alla vita rurale, con momenti condivisi tra ospiti e comunità locali.