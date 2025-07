Giovani di Confcooperative si incontrano al Povero Diavolo di Poggio Torriana

Erano presenti in 40 alla serata

Erano presenti circa 40 cooperatrici e cooperatori, tra giovani e “senior”, alla serata organizzata dai Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative Romagna all’osteria Il Povero Diavolo di Poggio Torriana gestita dalla cooperativa sociale Aldeia. L’evento, che si è tenuto ieri sera (giovedì 3 luglio), fa parte del calendario delle iniziative organizzate periodicamente dal gruppo di giovani cooperatori e cooperatrici per confrontarsi, fare rete e sviluppare progetti e nuove idee. Il programma della serata è cominciato alle 18.30 con un momento di dialogo tra i partecipanti sul “valore della cooperazione, tra inclusione e sfida imprenditoriale” al quale è seguita la cena sociale. L’iniziativa è stata sostenuta da Confcooperative Romagna ed era aperta alla partecipazione di cooperatori e cooperatrici under 40 e da dirigenti che lavorano e/o sono soci in cooperative aderenti a Confcooperative Romagna.