Giovani e lavoro: a Rimini arriva il laboratorio in collaborazione con Randstad

Una mattinata operativa pensata per fornire strumenti utili e immediatamente spendibili

Una mattinata pratica dedicata alla ricerca attiva del lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training). È questo l’obiettivo di “Incontra Lavoro”, l’iniziativa promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Randstad, in programma giovedì 19 febbraio dalle ore 10.00 al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (via dei Cavalieri n. 22).

L’iniziativa nasce come attività scaturita dal percorso partecipativo “Gente di Rimini”, promosso dall’Amministrazione comunale, per ascoltare e raccogliere le priorità e i bisogni della comunità. Tra i temi emersi con maggiore forza durante le sessioni di confronto, il lavoro – e in particolare la difficoltà di accesso all’occupazione per le nuove generazioni – ha occupato un posto centrale. L’Amministrazione ha risposto trasformando quella esigenza in un’azione concreta: costruire un’opportunità tangibile per chi è alla ricerca di un impiego e non sa da dove cominciare, o ha bisogno di strumenti aggiornati per proporsi efficacemente al mercato.

“Incontra Lavoro” sarà una mattinata operativa pensata per fornire strumenti utili e immediatamente spendibili: dalla revisione e valorizzazione del curriculum vitae alla preparazione efficace al colloquio di selezione, con l’obiettivo di creare un ponte diretto tra il talento dei partecipanti e le aziende in grado di riconoscerlo e valorizzarlo

Grazie alla collaborazione con Randstad, realtà di riferimento nel settore delle risorse umane, i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti della selezione del personale, ricevere consigli personalizzati e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze.

L’incontro è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.

Per iscriversi è possibile scansionare il QR code presente nella locandina dell’evento

Con questa iniziativa il Comune di Rimini conferma il proprio impegno nel sostenere le politiche attive del lavoro, offrendo opportunità concrete ai giovani e favorendo il dialogo tra cittadini e mondo produttivo locale.