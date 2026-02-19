Giovani pugili crescono: a Riccione la fase eliminatoria del Torneo Regionale

Dieci match per il Torneo Esordienti 2026

L’Asd Boxe Riccione organizza domani, venerdì 20 febbraio, a Riccione, presso la Palestra sport da Ring “Italo Nicoletti” la fase eliminatoria del Torneo Regionale Esordienti 2026, riservato alle categorie Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19, con un programma che prevede dieci match di torneo e quattro fuori torneo che apriranno la serata alle ore 19.00, mentre dalle ore 20.00 prenderanno il via i match di qualificazione Esordienti.

Per la società di casa salirà sul ring Francesco Fabbri, al suo esordio ufficiale, che affronterà Daniel Veselumin della Boxe Ravenna. Buone notizie per Edoardo Gennari, che ha già superato il turno per il ritiro del suo avversario e tornerà a combattere già sabato 21 febbraio a Reggio Emilia per proseguire il suo cammino nel torneo.

Ad arricchire la riunione anche tre match fuori torneo che vedranno protagonisti atleti della società riccionese Eva Fabbri (Under 17, 57 kg) che incontra Emelin Andrea Rulli della Hurrican (Under 19, 57 kg) dopo l’ultima vittoria ottenuta a Porto Sant’Elpidio e l’esordio di Giada Piergiacomi (Under 19, 57 kg Elite) che farà il suo debutto sul ring contro l’abruzzese Armanda Beqja. Un banco di prova importante per le giovani pugili biancazzurre, pronte a mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa.

L’allenatore Ivan Cancellieri commenta così l’appuntamento: “Sono i primi match del nuovo anno e rappresentano un banco di prova importante per i nostri giovani – dice l’allenatore della Boxe Riccione, Ivan Cancellieri -. Edoardo e Francesco sono giovanissimi e si sono preparati con impegno: mi auguro soprattutto che riescano a divertirsi. Il livello sarà equilibrato e spero possano superare il turno e dimostrare tutta la loro voglia di crescere, confidando che l’emozione non giochi brutti scherzi. Sarà un debutto anche per Giada, mentre Eva arriva con una forte motivazione e desiderio di farsi valere contro una fortissima avversaria.La prossima settimana saremo invece impegnati in trasferta con altri due ragazzi tesserati ASD Boxe Riccione, seguiti in particolare dal tecnico Alex D’Amato: parteciperanno al Torneo Esordienti categoria Elite a Ferrara Elisa Riceci e Michael Andreatini. Intanto godiamoci questa serata di boxe giovanile con ingresso aperto a tutti per sostenere questi giovani talenti locali”.