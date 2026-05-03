Girone D di Promozione, cala il sipario: Cervia e Novafeltria ai playoff. Bellaria ai playout

Retrocede il Bellariva, Gambettola sfida il Bellaria nel playout

Il Girone D di Promozione si conclude con gli altri verdetti, dopo la vittoria della Savignanese, promossa in Eccellenza. Ai playoff la semifinale sarà tra Cervia e Novafeltria, che ha regolato 2-0 il Bagnacavallo in piena corsa playout. La vincente sfiderà poi il Misano, sulla cui panchina ha esordito Muccioli. Qualche seconda linea in campo e una sconfitta indolore per 3-1 con il Bakia, a segno due volte con Guagneli e una volta con Sorrentino. Nel drammatico epilogo di Bellariva, la squadra di casa cede 1-0 al Bellaria Igea Marina di Achille Fabbri, che agguanta così i playout. Il Bellariva retrocede assieme al Classe, mentre il Civitella si salva, battendo il Gambettola, che dovrà giocarsi la salvezza, davanti al pubblico amico, proprio contro il Bellaria. Stella e Riccione concludono in modi opposti: i gialloblù di Nadir Bianchi espugnano 3-0 il campo del Roncofreddo già salvo, i riccionesi affondano in casa, con lo stesso punteggio, contro la Reno, che disputerà il playout in casa, avversario il Bagnacavallo.

Bakia - Misano 3-1

BAKIA: Hysa, Ugone (8' st Qatja), Polini, Fiaschini, Foschi, Canarecci (32' st Bonoli), Quadrelli (42' st Baroni), Vitalino, Sorrentino (34' st Veri), Toromani, Fe.Nava (21' st Pracucci). A disp.: Giustore, Muratori, Muccioli. All.: Durante.

MISANO: Conti, Castro (5' st Maltoni), Bacchiocchi, Politi (8' st Giuliani), Rossi, Valeriani, Villanova, Laro (28' st Mulazzani), Iacovetta (32' st Pasos), Scarponi, Tamagnini. A disp.: Orsini, Di Pollina, Fabbri, Kolpachkov, Simoncelli. All.: Muccioli.

ARBITRO: Tassi di Forlì.

RETI: 9' pt Quadrelli, 26' pt Sorrentino, 3' st Quadrelli, 23' st Iacovetta.

AMMONITI: Valeriani, Politi, Bonoli.

Novafeltria - Bagnacavallo 2-0

NOVAFELTRIA: Renzetti, T.Pavani, A.Pavani (41' st Ciccioni), Carbonara, Renzi, Giacobbi, F.Piva, Giorgini (29' st Bardeggia), Tamagnini (41' st Giulianelli), Canini (29' st Astolfi), Galli (18' st Frihat). A disp.: Tani, Nucci, G.Camara. All.: Mancini.

BAGNACAVALLO: Grandi, Domi, Bucci (8' st Rubbi), Bernabei, Zalambani (25' st Rondinelli), G.Gasparri (32' st M.Piva), Ndiaye, Mazzotti, Regoli, Calderoni (28' st D.Gasparri), Albonetti (16' st M.Camara). A disp.: Yabre, Stanghellini. All.: Neri.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 21' pt Giorgini (rig.), 28' st Frihat.

AMMONITI: Domi, Giorgini, F.Piva, Calderoni.

Bellariva - Bellaria Igea Marina 0-1

BELLARIVA: Starna, Zighetti (32' st Bordoni), Fini, Magrotti (9' st Russo), Zamagni, S.Ronci, Gennari (37' st Al.Fabbri), P.Morolli (44' st Vari), Piastra (26' st D'Adamo Sandri), Medi, Bargelli. A disp.: Lazzarini, Fontana, D'Adamo Sandri, Cruz, Kamara. All.: D.Morolli.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Cristiani, Grossi, Pasolini, Zamagni, Zanotti, Loi, Righini, Vitali (19' st Falchero), Muci (47' st Caverzan), Facondini (44' st Grassi). A disp.: Chiarabini,L.Zammarchi, Polverelli, Casali, D'Orsi, Zarrelli. All.: Ac.Fabbri.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì

RETI: 8' st Grossi.

AMMONITI: Zighetti, Zamagni, Medi, S.Ronci, Russo.

ESPULSI: 39' st Loi.

Roncofreddo - Stella 0-3

RONCOFREDDO: Cirongu, Cecchi (9' st Borioni), Zanni, Podo, Ventrucci, Lessi, Khalil, Urbinati, Zavatta (9' st Fellini), Benvenuti (2' st Vivo), Toure. A disp.: Fabbri, Guiducci, Falzetta, Scarcella, Brighi, Gega. All.: Freschi.

STELLA: Ferri, Maioli, Celli (4' st Fantini), Belicchi, Gabrielli, Arduini, Marconi, Ceccarelli (39' st Cristiani), Marchini (35' st Belloni), Pigozzi, Betti. A disp.: Amaducci, Zavaglia, Guidomei, Berardi, Foschi, Ulloa Brito. All.: Bianchi.

ARBITRO: Ragosta di Modena.

RETI: 3' st Maioli, 30' st Marconi, 40' st Fantini.

Riccione - Reno 0-3

RICCIONE: Mugellesi, Diop, Kacmoli (20' st Merli), Difino, Manfroni, Serafini, Tonini (1' st Bellavista), Mantovan (13' st Paci), Pasolini, Cremonini (1' st Ubaldi), Pierri (1' st Bortone). A disp.: Crescentini, Ricci, Sottile, Shehi. All.: G.Mugellesi.

RENO: Palermo, Bottini, Argelli (1' st Ortelli), Taroni, Prati (41' st Pacchi), Alberi, Cobrescu, Kema, Quarta (19' st De Vincenzo), Muratori (13' st Andrini), Mazzavillani (23' st Salimbeni). A disp.: Lenzi, Corrado, De Rose, Giordano. All.: Guardigli.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI: 37' pt e 44' pt Muratori, 40' st De Vincenzo.

Altre gare:

Civitella - Gambettola 1-0 (12' st Ruscelli)

Classe - Diegaro 2-3 (9' pt Andreani, 1' st Rakaj, 18' st Mazzuoli rig., 39' st Pasini, 46' st Donati)

Spiv - Cervia 0-1 (37' pt Drudi)

Riposa la Savignanese, già matematicamente promossa in Eccellenza

Classifica:

Savignanese 66, Misano 62, Cervia 58, Novafeltria 56; Stella 54, Diegaro e Bakia 48, Spiv e Riccione 45, Roncofreddo 40, Civitella 39; Reno 35, Gambettola 34, Bellaria Igea Marina e Bagnacavallo 32; Bellariva 29, Classe 22