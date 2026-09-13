Promozione D, il Misano parte con un pari 2-2 a Diegaro. Colpo Roncofreddo

La Stella supera 2-1 l'Edelweiss

Ha preso il via oggi (domenica 13 settembre) il campionato di Promozione Girone B. Per il Roncofreddo subito un exploit in trasferta, sul campo del Bellaria Igea Marina. Il Misano esce con un pari per 2-2 dalla trasferta di Diegaro, mentre la Stella regola 2-1 l'Edelweiss. La gioia per la vittoria viene però guastata dal grave infortunio a Fornari, da poco entrato in campo. Per lui si sospetta una rottura del crociato. Alle 17.30 due gare: quella tra Cesenatico e Riccione finisce 0-0. In serata l'atteso posticipo tra Cervia e Sampierana.

Bellaria - Roncofreddo 0-2

BELLARIA: G.Fabbri, Di Gilio (40' st Vitali), Giunchi, Pasolini, Righini, Zamagni, Pianini (15' pt Grossi), Quarta (35' st Gia.Candido), Lorenzini, Muci, Alvisi (17' st Mazzini). A disp.: Codecasa, M.Cordatore, Casali, Giu.Candido, Dospinescu All.: Buda.

RONCOFREDDO: M.Fabbri, Falzetta, Borgini, Si.Brigliadori (22' st Brighi), Ventrucci (1' st Scarponi), Lessi, D'Elia (42' st Monti), St.Brigliadori, Bullini (16' st Bravaccini), Zavatta (16' st Zanelli), Toure. A disp.: Cirongu, Zanni, Guiducci, Cecchi. All.: Freschi.

ARBITRO: Tagliati di Ferrara.

RETI: 10' st St.Brigliadori, 37' st Brighi.

AMMONITI: Alvisi, Quarta, Righini, Bullini, Si.Brigliadori, St.Brigliadori, Ventrucci, Scarponi.

ESPULSO: 14' pt Pasolini.

Diegaro - Misano 2-2

DIEGARO: Stella, Moncastelli (24' st Kasse), Alberighi, Scarponi, Marconi, Soumahin, Mazzuoli, Distefano (32' st Bascioni), Magri (26' st Scoglio), Palladino, Pieri (49' st Baldinini). A disp.: Balestra, Cicognani, Giorgini, Mingozzi, Urbinati. All.: Bonacci.

MISANO: Giardini, Bellocchi, Gudenzoni (20' st Bacchiocchi), Maioli, Ceccarelli, Tamagnini, Voltasio, Vagnarelli, Simoncelli, Pecci (20' st Ricciotti), Camara (27' st Torsani). A disp.: Chiarabini, Fraternali, Mosca, D'Adamo Sandri, Gennari, Protti. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 45' pt Pieri (aut.), 37' st Kasse, 40' st Simoncelli, 48' st Scoglio.

AMMONITI: Simoncelli, Scarponi, Ricciotti, Marconi.

Stella - Edelweiss 2-1

STELLA: Temeroli, Maioli, Betti (50' st Piastra), Belicchi, Alvisi, Chiussi (33' st Cristiani), Marconi (33' st Fornari, 39' st Marchini), Arcangeli, Greppi (43' st Fontemaggi), Pigozzi, Fantini. A disp.: Riccardi, Donati, Zavaglia, Baroni. All.: Bianchi.

EDELWEISS: Stella, Tassinari, Bindi (1' st Bandini), Frabetti, Grizzi, Zoli, Messon, Branchetti (33' st Lo Giudice), Bagnolini, Farabegoli (37' st Brandino), Prati. A disp.: Girani, Milanesi, Vokkri, Fabbri, Amadori, Silimbani. All.: Fontana.

ARBITRO: Boscherini di Forlì.

RETI: 20' pt Fantini, 4' st Prati, 30' st Pigozzi.

AMMONITI: Betti.

Cesenatico - Riccione 0-0

CESENATICO: Hysa, A.Mazzarini, Polini, Fiaschini, Canarecci, Drudi, Vitalino (22' st F.Mazzarini), Bianchi, Sorrentino, Guagneli (32' st Indelicato), F.Nava (12' st Masciullo). A disp.: Biondi, Ugone, Rocchi, Qatja, Quadrelli, L.Nava. All.: Durante.

RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari (35' st Merli), Pironi, Difino, Manfroni, Tamai (15' st Gabriele), Mussoni (28' st Ubaldi), Bortone (15' st Pruccoli), Diop, Bellavista (28' st Polverelli). A disp.: Crescentini, Trianni, Leardini, Mantovan. All.: Gurini.ARBITRO: Fabbri di Cesena.

AMMONITI: Gianferrari, Sorrentino, Difino.

Le altre gare

Collinello - Civitella 1-1 (8' pt Diaby, 20' pt Monti)

Spiv - Solarolo 0-4 (2' st Fabbri, 11' st e 15' st Fisconi, 35' st Tola)

Posticipo 20.30

Cervia United - Sampierana

Anticipo di sabato 12 settembre

Sparta Castelbolognese - Polisportiva Reno 2-0

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Baldi (37' st Berardicurti), Marzocchi, Sabbioni (26' pt Ceesay), Gavelli (20' st Nexha), Alessandrini, Albonetti, Venturoli, Pirazzoli, Mainetti, Placci (30' st Solaroli). A disp.: Landi, Arcangeli, Lanzoni, Gatti. All.: Vittozzi.

RENO: Palermo, Gabelli, Cavallari, Prati (40' st Zamparelli), Corrado, Bolognesi, Zanelli (27' st Cepa), Cobrescu, Kema (19' st Quarta), De Rose, Andreani (12' st Bastari). A disp.: Gardini, Rambelli, Patti, Bianchi, Focaccia. All.: Giorgi.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 3' pt Venturoli, 38' st Pirazzoli.

AMMONITI: Ceesay, Gabelli, Gavelli, Bastari, De Rose, Cepa.