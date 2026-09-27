Gite, cultura e socialità: un’estate di esperienze per gli anziani del Cigno

Dalla Basilica del Monte alle giornate al mare, dalla fattoria didattica al Delfinario

Nelle giornate più fresche della stagione estiva, Il Cigno Cooperativa Sociale ha promosso un ricco programma di gite ed escursioni rivolto agli ospiti di tutte le sue Case Residenza Anziani.

Le iniziative hanno spaziato tra mete di villeggiatura marina, parchi al lago o in collina e itinerari storico-artistici, offrendo ai residenti occasioni uniche di svago, incontro e arricchimento culturale.

A Cesena gli ospiti della CRA Violante Malatesta hanno fatto tappa alla Basilica del Monte, accompagnati da una guida specializzata che ha illustrato la storia e i tesori artistici del luogo.

La CRA Meridiana 1 ha optato invece per mare e relax organizzando gite al mare per far trascorrere ai propri residenti una giornata diversa all'aria aperta.

A Rimini gli ospiti della struttura Le Grazie hanno visitato una fattoria didattica, vivendo un'esperienza a contatto con gli animali, mentre la CRA La Meridiana 3 ha optato per il Delfinario di Riccione, assistendo agli spettacoli di delfini e pappagalli.

L’evento più toccante di questa estate ha coinvolto le strutture del territorio riminese con una visita alla Basilica di Rimini in occasione dell'incontro con Papa Leone XIV. Durante la cerimonia, gli ospiti hanno ricevuto la benedizione del Santo Padre e consegnato una lettera speciale con i propri pensieri e riflessioni.

Da sempre Il Cigno Cooperativa Sociale non solo offre servizi sociosanitari, ma sostiene anche progetti volti a favorire il benessere relazionale dei propri anziani. Creare opportunità di socializzazione ed esperienze all'esterno delle strutture rappresenta un'opportunità fondamentale per favorire l'integrazione, lo stimolo cognitivo e l'inclusione delle persone più fragili.