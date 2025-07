Giubileo dei Motociclisti: a Rimini la fede viaggia su due ruote

Il Vescovo Anselmi: "Le passioni che abitano il nostro cuore sono il punto di partenza migliore per avvicinarsi alla fede

Un casco in mano, il rombo dei motori e il cuore aperto alla fede. È con questo spirito che sabato 28 giugno la Diocesi di Rimini celebrerà il Giubileo dei Motociclisti e di chi va in moto e in scooter.



L’iniziativa, voluta dal Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi, si inserisce nel cammino giubilare come occasione per riscoprire la presenza di Dio nei percorsi della vita quotidiana, attraverso ciò che più ci appassiona. “Le passioni che abitano il cuore delle persone– ha dichiarato il Vescovo – sono spesso il punto di partenza migliore per avvicinarsi alla fede”.

L’evento è aperto a tutti: motociclisti esperti, appassionati delle due ruote, amanti di scooter e viaggiatori occasionali. Anche chi arriva da fuori Rimini potrà partecipare, partendo da uno dei luoghi giubilari per poi convergere verso il cuore spirituale della città.

Due i punti di ritrovo ufficiali: alle 15 il Misano World Circuit di Misano e alle 15.30 il piazzale Renzo Pasolini (accanto al Flaminio) a Rimini.

Chi non riuscirà a partecipare ai cortei potrà recarsi direttamente in Duomo entro le 16.30.

I gruppi saranno accompagnati in sicurezza dalla Polizia Locale, con arrivo previsto al Vescovado di Rimini, dove i mezzi potranno essere parcheggiati.

Alle ore 17.00, sul sagrato del Duomo, si terrà il momento più simbolico della giornata: la benedizione del Vescovo, rivolta non solo ai partecipanti ma anche ai loro mezzi, strumenti di vita e lavoro quotidiano.



A seguire, alle 17.15, i motociclisti entreranno in Duomo con il casco in mano per un momento di preghiera personale davanti al Crocifisso di Giotto. Verrà consegnato un santino con l’immagine del Crocifisso e la preghiera del Giubileo.



Sarà possibile partecipare alla Santa Messa delle ore 17.30, mentre le moto verranno custodite nel cortile del Duomo grazie al servizio dei Volontari del Giubileo. L’organizzazione tecnica dell’evento è a cura del MotoClub Misano Adriatico, Nuovo Motoclub Renzo Pasolini, Moto Club Polizia di Stato Rimini e Riccione.