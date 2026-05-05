Giulia Sardonini, Cristiana Maceroni e Davide Beligotti nuovi referenti tematici di Europa Verde

Si occuperanno di sociale, turismo e ambiente

Il gruppo di Europa Verde Rimini annuncia la nomina di tre referenti tematici: Davide Beligotti (Misano) per l'ambiente, Cristina Maceroni (Rimini) per il turismo e Giulia Sardonini (Novafeltria) per il sociale. "La scelta di individuare figure specifiche nasce dalla volontà di offrire a iscritti e cittadini un punto di riferimento qualificato su pilastri fondamentali per il futuro della nostra provincia. Non si tratta solo di una riorganizzazione interna, ma dell'apertura di nuovi canali di ascolto per approfondire le criticità e trasformarle in proposte politiche concrete. Vogliamo sviluppare una progettualità che parta dalle competenze e dal dialogo costante con le comunità locali, dalla costa all'entroterra" dichiarano i rappresentanti del gruppo.

"Le nuove e i nuovi referenti sono già al lavoro e restano a disposizione di chiunque, cittadine, cittadini o associazioni, desideri segnalare problematiche, proporre idee o richiedere approfondimenti sui temi dell’ambiente, del turismo e delle politiche sociali", chiosa Europa Verde.