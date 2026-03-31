Giuseppina Costa: 100 anni di storia e ricordi a Montescudo-Monte Colombo

La centenaria di Santa Maria del Piano festeggia il traguardo insieme alla famiglia, al sindaco, al parroco e ai compaesani

Giuseppina Costa è la quarta centenaria del Comune di Montescudo-Monte Colombo. È nata a Santa Maria del Piano il 29 marzo 1926, sesta di sette fratelli, figlia di Giuseppe, mugnaio del paese. È sempre vissuta in questo luogo dove, insieme alla sorella Margherita, gestiva un’antica bottega di generi vari, rifornendosi presso i magazzini riminesi con la mitica Fiat 500 decapottabile, caricata spesso fino all’inverosimile.

Nel 1944 visse il passaggio del Fronte. Nel settembre 1973 subì l’alluvione, quando la piena del fiume Conca spazzò via la sua casa natale dove vivevano il fratello e il nipote, dei quali si prese cura fino alla loro morte.

Una donna sempre disponibile per le attività del paese, come la Festa del Garagolo, e di quelle della parrocchia, dove insegnava canti e preghiere. Pina, come viene chiamata, è sicuramente la memoria vissuta di tutte le vicende di Santa Maria.

Giuseppina ha scelto di festeggiare il suo secolo di vita nella sua parrocchia davanti all’immagine della Madonna del Piano, tanto a lei cara, con il parroco don Claudio Parma, il sindaco Gian Marco Casadei — che ha portato gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza e le ha consegnato una pergamena ricordo — l’Assessore Caterina Nicodemo e tantissimi compaesani che gremivano la chiesa.

Anche il Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, ha inviato un messaggio di auguri e la sua benedizione. La festa è proseguita nella sua vecchia bottega con il taglio della torta, sempre in presenza di numerosi compaesani.