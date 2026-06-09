Giustizia e riforme, l’Open Day delle Camere Penali torna a Rimini: due giorni di confronto nazionale

Il 12 e 13 giugno al Palacongressi la decima edizione dell’evento dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Anche quest’anno l’Unione delle Camere Penali Italiane ha scelto Rimini per ospitare il proprio Open Day, giunto alla decima edizione, che si terrà al Palacongressi il 12 e 13 giugno 2026. Saranno due giornate di lavori su riforme, garanzie difensive, processo penale e politiche della giustizia. Interverranno esponenti delle istituzioni, della magistratura, dell'accademia e dell'avvocatura. Tra gli interventi in programma figurano “La difesa dei principi: tra riforme e garanzie” di Enrico Amati, il dialogo sullo stato e sulle prospettive del processo penale italiano con Francesco Petrelli e Giuseppe Tango, intervistati da Francesca Fagnani, e la relazione “La vittima in Costituzione: tra simbolismo penale e populismo vittimario” di Vittorio Manes. Saranno inoltre affrontati i temi della difesa d’ufficio con Fabio D’Offizi, Giuseppe Ledda, Dario Lunardon, Domenico Rossi e Licia Zanetti, e delle garanzie processuali con l’intervento di Rinaldo Romanelli dal titolo “Ogni volta che rendiamo più facile condannare i colpevoli, rendiamo più facile anche condannare gli innocenti”. Il confronto sulle prospettive della giustizia vedrà protagonisti Andrea Orlando, Francesco Paolo Sisto e Francesco Petrelli nell’incontro “Quali politiche per quale giustizia”, mentre il panel conclusivo della sessione plenaria, “Riforme ordinamentali possibili”, riunirà Costanzo Cea, Anna Gallucci, Samuele Genoni, Carmen Giuffrida, Laura Modena, Gaetano Sassanelli e Nicolò Zanon.

La seconda giornata sarà dedicata ai lavori degli Osservatori dell’UCPI e a un ampio programma di approfondimenti su giustizia, diritti, innovazione tecnologica e professione forense. Sono inoltre previsti lo spazio “PDP: Parete del Pianto”, curato da Laura Becca e Gian Luca Totani, e la consegna del Premio Bordin a Guido Vitiello con la partecipazione di Luca Brezigar, Francesco Petrelli, Daniela Preziosi, Barbara Sorgato e Giorgio Varano, nonché del Premio Polidoro a Ornella Favero, alla presenza di Giulia Boccassi, Gianpaolo Catanzariti, Glauco Giostra, Giovanni Melillo e Palma Mercurio. Nel pomeriggio si svolgeranno gli incontri “Visto si rigetta – Lo squilibrio cautelare” con Andrea Cavaliere, Enrico Costa, Nadia La Rocca e Valerio Murgano; “Tornare a San Giorgio: in principio era il dibattimento” con Laura Antonelli, Elena Maria Catalano, Roberto D’Errico, Oliviero Mazza e Carla Pansini; “Se il sospetto sostituisce la prova”, affidato alla relazione del professor Luca Marafioti; e “Cavallotti: la confisca senza reato” con Antonio Balsamo, Fabrizio Costarella e Luigi Miceli. Le conclusioni saranno affidate al Presidente dell’UCPI Francesco Petrelli.