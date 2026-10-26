Servizi ai cittadini Giustizia più vicina ai cittadini, a Cattolica apre il primo Ufficio di prossimità

Lo sportello, inaugurato a Palazzo Mancini, sarà operativo ogni mercoledì dalle 9 alle 13 su appuntamento, a partire dal 4 novembre

Cattolica è comune pilota della provincia di Rimini con l’apertura del primo Ufficio di prossimità sul territorio per una giustizia più vicina ai cittadini. Lo sportello è stato inaugurato questa mattina: si trova al piano terra di Palazzo Mancini (piazza Roosevelt, 5), sarà operativo tutti i mercoledì, a partire da mercoledì 4 novembre 2026, su appuntamento, dalle ore 9 alle ore 13. “Abbiamo voluto con convinzione questo servizio perché crediamo che tutto quello che può aiutare i cittadini, in particolare i più fragili, debba essere sostenuto” ha spiegato la sindaca Foronchi in apertura della cerimonia in sala Giunta di Palazzo Mancini. “Il mio plauso al Comune di Cattolica perché per primo ha aperto questo ufficio così importante – ha commentato la Presidente del Tribunale di Rimini, Monica Galassi – ma anche per averlo stabilito in questo bellissimo palazzo, un edificio storico stupendo e tenuto molto bene. Si tratta di un’iniziativa molto importante perché serve ad avvicinare i cittadini all’interno del proprio territorio al sistema della giustizia, in questo caso della volontaria giurisdizione. In questo modo si va concretamente incontro a quella fascia della popolazione più fragile, favorendo attraverso questo istituto, l'esercizio dei propri diritti e la tutela dei propri interessi. Come Tribunale siamo pronti a collaborare e a confrontarci con costanza affinchè questo strumento sia effettivo. Uno strumento che opera all’interno della volontaria giurisdizione, accogliendo istanze e ricorsi che non richiedono l’assistenza di un legale e che il cittadino può sbrigare autonomamente. Uno sportello che serve a raggiungere quell’obiettivo fondamentale di rendere più accessibile e riconoscibile per gli utenti il sistema della giustizia, potenziando così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”. Simone Rossi della C.o. Gruppo, dopo aver portato i saluti e i ringraziamenti dell’Assessora regionale Elena Mazzoni, della dirigente Daniela Ferrara e della funzionaria Elena Zammarchi, ha ringraziato anche l’Amministrazione comunale per “aver compiuto lo sforzo di costruire un servizio nuovo a vantaggio della comunità”. Rossi ha ricordato che l’Ufficio di prossimità nasce nell’ambito di un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. “Il grande focus del progetto è sull’amministrazione di sostegno – ha proseguito – La popolazione sta invecchiando, ci sono più persone sole e fragili e c’è bisogno di semplificazione e vicinanza. E questo servizio mira ad aiutare la cittadinanza. Dopo questa esperienza siamo certi che altri Comuni sceglieranno di aprire un Udp. In regione sono 17 gli enti che hanno aderito al progetto per l’apertura in totale di una ventina di uffici ma abbiamo già altre 5 /6 richieste da parte di amministrazioni locali”. “È un istituto bellissimo che garantisce anche ai più fragili di poter mettere in atto scelte e decisioni attraverso le figure dell’amministratore – interviene l’assessora Gabellini - Figure che sono al servizio del cittadino. Grazie al Tribunale di averci sostenuto e alla Regione per la realizzazione del progetto. “Abbiamo insistito molto affinchè si aprisse questo ufficio – ha detto l’assessore Romeo – Vengo dal mondo della sanità e la prossimità è una delle tematiche fondamentali. Abbiamo un indice di vecchiaia molto alto e con questo servizio ci auguriamo di rispondere ancora meglio ai bisogni della cittadinanza. Grazie alle nostre dipendenti che si occuperanno del servizio”.