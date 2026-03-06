Glaucoma, una malattia spesso silenziosa: visite gratuite e incontro pubblico a Rimini

Contro il glaucoma controlli gratuiti e conferenza al Museo della Città

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (8-14 marzo), in tutto il mondo si intensifica l'informazione e la sensibilizzazione su questa malattia degenerativa che colpisce oltre un milione di persone in Italia, dei quali oltre la metà ignora di esserne affetta.

Le Sezioni Territoriali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con la Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb Italia Ets), organizzano iniziative su tutto il territorio nazionale per promuovere la prevenzione e l'informazione sul glaucoma.

La Sezione Territoriale Uici di Rimini, in collaborazione con i chirurghi oculisti Paolo Maria Fantaguzzi e Silvia Matteini dell'Equipe “Il Punto di Vista”, offre controlli oculistici gratuiti che si terranno presso la Clinica Nuova Ricerca e presso il Poliambulatorio Valturio. Poiché il numero di visite è limitato, è necessaria la prenotazione alla segreteria Uici al numero 0541-29069.

Inoltre, nella giornata di mercoledì 11 marzo alle ore 11:15 presso la sala degli Arazzi del Museo della Città, in Via Tonini 1 si terrà un incontro pubblico/conferenza stampa per dare ai cittadini tutte le informazioni sulla patologia. La sezione Uici supporta la campagna informativa anche attraverso la distribuzione di opuscoli presso ottici, negozi e luoghi pubblici, nonché tramite il proprio sito web e la pagina Facebook.

Il glaucoma è una malattia degenerativa bilaterale che colpisce il nervo ottico, spesso per un aumento della pressione intraoculare, causando danni permanenti alla vista e una riduzione del campo visivo. Poiché non presenta sintomi evidenti, è fondamentale effettuare controlli oculistici regolari, specialmente in presenza di fattori di rischio come: età avanzata, familiarità, miopia elevata e trattamenti con farmaci cortisonici. Un semplice controllo oculistico può rilevare un glaucoma in fase iniziale, prevenendo danni irreversibili.

Per maggiori informazioni si possono visitare il sito dedicato alla campagna www.iapb.it www.settimanamondialeglaucoma.it