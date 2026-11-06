Il progetto Gli alunni della scuola Toti alla scoperta di Start Romagna: i disegni dei bambini sui bus

Le opere dei bambini decoreranno gli autobus della flotta di Start con il progetto "La città che si muove bene"

Come si trasforma l’apprendimento per le nuove generazioni quando le aule scolastiche si aprono al territorio e l'educazione civica abbraccia la mobilità sostenibile? La risposta arriva dall'entusiasmo di due classi della scuola primaria Toti di Rimini, protagoniste di un'intensa giornata di esplorazione all'interno del polo Start Romagna di via Carlo Alberto dalla Chiesa, dove il deposito e l'officina sono diventati lo scenario di un'emozionante lezione a cielo aperto. Ad accogliere gli studenti e a condividere da subito questa tappa fondamentale erano presenti il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, la consigliera d'amministrazione Raffaella Sensoli, il corpo docente e Carlotta Gruppioni, fondatrice di Caluna Editore, casa editrice specializzata nel settore infanzia e ragazzi dai 0 ai 13 anni. Per l'occasione, le maestranze e il personale specializzato di Start Romagna si sono messi a completa disposizione dei bimbi, guidandoli tra i grandi mezzi di linea e rispondendo con passione a tutte le loro curiosità sulla meccanica dei veicoli, sui sistemi di sicurezza e sulla manutenzione quotidiana. L'entusiasmo della mattinata ha toccato il punto più alto tra le campate dell'officina, con la visione diretta del sollevamento da terra di un autobus che ha suscitato lo stupore generale dei giovani visitatori, stimolando un fitto dialogo con i tecnici aziendali.

La tappa riminese costituisce un pilastro di “La città che si muove bene”, un progetto che fonda la sua forza sulla sinergia tra Start Romagna e Caluna Editore, una partnership che nasce con l'obiettivo preciso di trasmettere ai più piccoli il valore del trasporto pubblico quale leva strategica per la tutela dell'ambiente e il rispetto degli spazi comuni. Il valore didattico dell'iniziativa si basa su un approccio integrato che fonde lezioni teoriche in classe sul valore ecologico della mobilità collettiva, visite esperienziali sul campo nelle sedi Start e laboratori creativi ed editoriali per rielaborare le nozioni apprese in chiave artistica. Questo percorso conoscitivo prevede infatti uno sbocco creativo di alto livello per gli studenti coinvolti tra Rimini e Cesena. Affiancati dagli esperti della casa editrice per ragazzi, da scrittori e da illustratori professionisti, le bambine e i bambini rielaboreranno l'esperienza vissuta trasformandosi in veri e propri autori di un albo illustrato. Le tavole grafiche più rappresentative realizzate dagli alunni usciranno poi dalle pagine del libro per trovare spazio direttamente sull'esterno degli autobus di Start Romagna, trasformando parte della flotta di linea in un'originale galleria d'arte itinerante.



“Portare le tematiche della mobilità sostenibile all'interno del percorso didattico rappresenta una scelta strategica e dal valore formativo altissimo – evidenzia il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini –. Riconoscere nel trasporto pubblico il vero motore della transizione ecologica è un messaggio che vogliamo trasmettere con forza alle nuove generazioni. La risposta calorosa dei bimbi e la disponibilità del nostro personale confermano la validità della partnership con Caluna Editore a Rimini e Cesena, con la prospettiva di estendere la formula agli altri bacini romagnoli. Mostrare dal vivo il lavoro quotidiano delle nostre strutture rafforza il legame tra i giovani e i servizi essenziali della comunità. Un ringraziamento particolare va anche a il personale di Start che ci ha accolto e accompagnato durante la visita, dimostrando grande disponibilità e professionalità". Un apprezzamento sottolineato anche da Carlotta Gruppioni, fondatrice di Caluna Editore: “Vedere le bimbe e i bimbi osservare con occhi nuovi gli ingranaggi della propria città e comprendere il valore del rispetto ambientale è una soddisfazione enorme. La sinergia tra la nostra casa editrice, Start Romagna, il mondo della scuola e i Comuni coinvolti dimostra come una didattica integrata sia capace di dare espressione al futuro desiderato dai più piccoli, sia tra le pagine di un volume edito sia sulle livree dei bus di linea”. Il progetto vede anche il patrocinio delle istituzioni locali, in particolare del Comune di Rimini e del Comune di Cesena, uniti nel promuovere la crescita formativa e la sensibilizzazione ecologica.