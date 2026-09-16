Gli arbitri riminesi pronti per la nuova stagione: raduno al campo Don Pippo

Test atletici, quiz e regolamento: gli arbitri riminesi si preparano al nuovo campionato

Il tradizionale raduno di inizio campionato ha aperto la nuova stagione della Sezione Aia di Rimini. Il fischio d’inizio è arrivato infatti con il tradizionale raduno di inizio campionato: Sabato 12 settembre, gli associati si sono ritrovati al Campo Parrocchiale Don Pippo di Rimini, per una giornata dedicata alla preparazione e alla condivisione, appuntamento ormai centrale nel percorso che accompagna arbitri e ufficiali di gara verso i nuovi impegni stagionali. A fare gli onori di casa, insieme agli associati riminesi, è stato il nuovo Presidente del Comitato Regionale Arbitri Michele Del Rio, presente per accompagnare l’avvio della nuova annata sportiva. Al raduno ha partecipato anche il delegato provinciale Figc Sergio Franco, che ha portato il proprio saluto agli arbitri riminesi.

Disposizioni tecniche, test atletici e quiz regolamentari hanno così impegnato gli associati, chiamati a verificare la propria condizione fisica e la conoscenza del regolamento. In totale sono 146 gli associati, tra cui 7 donne e 47 arbitri con meno di due anni di anzianità, un dato significativo per l'Aia di Rimini "che testimonia il continuo ricambio generazionale e l’attenzione riservata ai giovani che scelgono di intraprendere il percorso arbitrale". Sono 12, infine, gli associati riminesi impegnati nei campionati nazionali, dalla Serie A fino al Beach Soccer.



Se il raduno ha segnato ufficialmente l’inizio della nuova stagione, a Rimini si guarda già al futuro e alle prossime generazioni di arbitri. È infatti in partenza il nuovo corso arbitri, rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della famiglia AIA. L’appuntamento è fissato per 27 ottobre alle ore 18.30. Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutti fino ai 40 anni, con la possibilità di partecipare anche per i giovani calciatori fino al compimento del 19° anno di età. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Sezione AIA di Rimini al numero 0541 080947 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].



