Gli aspiranti chef dell'alberghiero di Bellaria diventano "influencer" dell'ambiente a Ecomondo

Assieme agli studenti dell'istituto alberghiero di Alassio, la campagna contro l’inquinamento marino da oli e grassi alimentari

In occasione della fiera internazionale Ecomondo, gli istituti alberghieri di Alassio e Bellaria Igea Marina, diretti rispettivamente dalle dirigenti scolastiche Lara Paternieri e Sabina Fortunati, hanno lanciato un’iniziativa innovativa che unisce educazione ambientale, creatività culinaria e social media marketing per promuovere il recupero degli oli alimentari esausti.



Con il progetto “Dal vasetto alla tanichetta, dalla scatoletta alla tanichetta”, i giovani chef della Generazione Z si sono trasformati in veri e propri “ambasciatori della sostenibilità”, coinvolgendo visitatori e scolaresche attraverso reel, storie e post sui principali social network. L’obiettivo: sensibilizzare il pubblico sulla campagna “Stop food oils and fats in the sea”, promossa da Nuova C Plastica e Conoe (Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti), per contrastare l’inquinamento marino causato dagli oli e grassi alimentari.



Durante l’attività educativa, gli studenti hanno presentato una cucina senza fornelli, simbolo di innovazione e rispetto per l’ambiente. Attraverso dimostrazioni e contenuti digitali, hanno spiegato come l’olio esausto possa diventare una risorsa preziosa se correttamente conferito nei centri di raccolta, dove può essere trasformato in biodiesel, lubrificanti rigenerati, cere, saponi, mastici, detergenti e additivi per l’edilizia. Un evento che punta a sensibilizzare tutti sulle prossime sfide che attendono i grandi della Terra nei prossimi giorni a Rio, in occasione della Cop30. La mascotte “Marino – il balenottero amico del mare” icona della campagna, ha accompagnato le attività, diventando protagonista di contenuti virali e interattivi che hanno stimolato la partecipazione attiva delle scolaresche.

L’iniziativa ha incluso anche il gioco educativo “I Guardiani del Mare – Race to 2030”, in cui le classi si sono sfidate per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Un’attività ludica e formativa che ha messo in luce il potenziale dei social media come strumenti di mobilitazione ambientale. Questa esperienza ha dimostrato come i social media, se utilizzati in modo consapevole, possano diventare alleati potenti nella lotta contro l’inquinamento. I giovani, con le loro competenze digitali e la loro creatività, si sono rivelati testimonial di un cambiamento culturale, capace di ispirare comportamenti virtuosi e diffondere messaggi di responsabilità ambientale. Guidati dai docenti Fabio Macheda, Marco Rossi e Silvia Quondamatteo, i ragazzi si sono ispirati a campagne virali di successo come #Trashtag, #EarthDay** e #SustainableLiving, dimostrando che i social media, se utilizzati in modo consapevole, possono diventare strumenti efficaci nella lotta contro l’inquinamento.