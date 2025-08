Gli esplode la sigaretta elettronica in tasca: ustioni e 50 punti di sutura per un giovane di Misano

Il dispositivo è esploso improvvisamente nella tasca del 25enne causando una fiammata che gli ha avvolto la gamba sinistra

Gli esplode in tasca la sigaretta elettronica e finisce in Pronto Soccorso con un'ustione di secondo grado a una mano e a una gamba, oltre a una ferita alla testa che ha richiesto 50 punti di sutura. Protagonista della vicenda è un 25enne riminese, residente a Misano Adriatico.

Il giovane, un operaio che si occupa di termoidraulica, ha denunciato, attraverso il suo legale, l’avvocato Stefano Caroli del Foro di Rimini, il produttore cinese e il distributore italiano della marca di sigarette elettroniche che – a suo dire – possono essere rischiose per l’incolumità delle persone.

Ieri mattina, intorno alle 7.30 circa, il giovane, dopo aver messo in tasca il dispositivo elettronico, era uscito di casa per andare al lavoro quando, improvvisamente, l’apparecchio gli è esploso nei pantaloni e una fiammata gli ha avvolto la gamba sinistra. Nel tentativo di disfarsi del dispositivo ancora in fiamme nella tasca, ha preso la sigaretta elettronica con la mano ma, a causa del dolore e dello spavento, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e urtando il cranio su una fioriera di cemento.

Trasportato in Pronto Soccorso a Riccione, è stato dimesso con 50 punti di sutura e 10 giorni di prognosi. L’apparecchio elettronico esploso era stato acquistato a Cattolica ed è prodotto in Cina. L’avvocato Caroli ha quindi presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Rimini per lesioni aggravate, chiedendo un’indagine sul prodotto e sulla sua certificazione, insieme al sequestro da parte del gip delle sigarette simili e potenzialmente pericolose ancora in vendita. “È doveroso – ha detto Caroli – rendere noti i pericoli eventuali che corrono i consumatori”. (ANSA)