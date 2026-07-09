Gli eventi di Misano: un altro fine settimana tra musica, animazione e sport

I luoghi interessati dagli eventi sono Piazza della Repubblica, il Parco del Sole di Misano Brasile e il Palasport Rossini

Misano Adriatico si prepara a vivere un nuovo fine settimana all'insegna dell'intrattenimento per piccoli e grandi, con appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, all'animazione per famiglie, al ballo e allo sport, che animeranno Piazza della Repubblica, il Parco del Sole di Misano Brasile e il Palasport Rossini.Si parte domani sera con una doppia proposta. Alle 21.30, in Piazza della Repubblica, torna la musica della rassegna “Friday Night” che, per il terzo appuntamento dell’edizione 2026, proporrà il concerto degli OI&B – Zucchero Celebration Band, un viaggio attraverso le più belle canzoni del celebre artista emiliano. La tribute band, attiva dal 2003, si esibisce sui palchi di mezza Europa portando in scena uno spettacolo dinamico e coinvolgente.Sempre alle 21.30, il Parco del Sole di Misano Brasile ospiterà la Serata Family curata dalla First Animazione, pensata per coinvolgere bambini e famiglie con spettacoli e divertimento.Sabato, alle 21.30, Piazza della Repubblica tornerà ad animarsi con il Varietà, anche questo a cura della First Animazione.Il weekend si concluderà domenica, alle 21.30, al Parco del Sole di Misano Brasile, con "A tutto ballo", una serata dedicata alla danza insieme ai maestri Andrea e Nicole.Prosegue inoltre, fino all’11 luglio, il Festival della Pallamano, il più importante appuntamento giovanile della pallamano italiana che vede il Palasport Rossini come una delle sedi principali della manifestazione che, insieme a Riccione e Pesaro, accoglie oltre 1.500 partecipanti, con 89 squadre, 61 società provenienti da 15 regioni italiane.