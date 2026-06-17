Gli Statuto in concerto a Riccione: il 18 giugno l'evento da New Order

Il live ospitato all'interno dello storico punto vendita di viale Ceccarini 111/C

Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 21:00, il negozio New Order di Riccione ospiterà il concerto degli Statuto. L'evento si svolgerà all'interno dello storico punto vendita di viale Ceccarini 111/C, da sempre legato al mondo delle sottoculture musicali e dell'abbigliamento che ne rappresenta l'estetica.

Nati a Torino nei primi anni Ottanta, gli Statuto hanno costruito una carriera lunga oltre quarant'anni, attraversando diverse stagioni della musica italiana senza mai perdere la propria identità. La loro musica fonde ska, soul, beat, rhythm & blues e pop, dando vita a un sound immediatamente riconoscibile che ha conquistato generazioni di ascoltatori. Nel corso degli anni hanno pubblicato numerosi album, partecipato più volte al Festival di Sanremo e portato la loro musica sui palchi di tutta Italia.

Il costo del biglietto è di 10 euro. I posti disponibili sono limitati. I biglietti possono essere acquistati su Ticketnation.it oppure tramite il link presente nella bio della pagina Instagram di New Order.